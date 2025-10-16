Відсутність світла в Києві 16 жовтня — запроваджено аварійні відключення

У Києві знову запровадили аварійні відключення світла
У Києві у четвер, 16 жовтня, знову запровадили аварійні відключення світла. Наразі фіксується складна ситуація в енергосистемі після російських обстрілів.
Про це повідомила пресслужба ДТЕК у Telegram.
Відключення світла в Києві
"За командою Укренерго у Києві знову застосовані екстрені відключення", — йдеться у повідомленні.
Крім того, аварійні відключення світла запроваджено також в Київській області.
У разі змін ДТЕК обіцяє оперативно повідомляти в Telegram-каналі.
Нагадаємо, 16 жовтня на Київщині вже запроваджували аварійні відключення світла, які згодом скасували.
Крім того, генеральна директорка ДТЕК Мережі Аліна Бондаренко оцінила ситуацію в енергосистемі напередодні зими.
