У Києві знову запровадили аварійні відключення світла

Дата публікації: 16 жовтня 2025 15:49
Оновлено: 16:10
Відсутність світла в Києві 16 жовтня — запроваджено аварійні відключення
Співробітники ДТЕК. Фото: dtek.com

У Києві у четвер, 16 жовтня, знову запровадили аварійні відключення світла. Наразі фіксується складна ситуація в енергосистемі після російських обстрілів.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК у Telegram.

Читайте також:

Відключення світла в Києві

"За командою Укренерго у Києві знову застосовані екстрені відключення", — йдеться у повідомленні.

Крім того, аварійні відключення світла запроваджено також в Київській області.

У разі змін ДТЕК обіцяє оперативно повідомляти в Telegram-каналі.

null
Допис ДТЕК. Фото: скриншот
null
Допис ДТЕК. Фото: скриншот

Нагадаємо, 16 жовтня на Київщині вже запроваджували аварійні відключення світла, які згодом скасували.

Крім того, генеральна директорка ДТЕК Мережі Аліна Бондаренко оцінила ситуацію в енергосистемі напередодні зими.

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
