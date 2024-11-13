Воздушная тревога в Киеве 13 ноября

Русский дрон над городом. Иллюстративное фото: из открытых источников

Воздушная тревога в Киеве была объявлена прямо сейчас, утром 13 ноября. Ее причиной стали дроны, которые в очередной раз запустила Россия, а также ракета.

Об этом сообщает мониторинговый канал "Карта воздушных тревог".

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Тревога в Киеве утром 13 ноября

Воздушная тревога в столице была объявлена в 06:36. Как и в предыдущие дни и месяцы, основной причиной сигнала стали ударные беспилотники, которые запустили российские военные. Однако позже оказалось, что летит еще в ракета.

В частности, в 06:41, в Воздушных силах ВСУ уточнили, что через Бровары (Киевская область) курсом на Киев летит группа вражеских БпЛА.

Позже, в 06:48, военные предупредили, что над Черниговской областью зафиксирована ракета, летящая курсом на Киевскую область.

Где объявили тревогу

По состоянию на 06:41 карта воздушных тревог выглядит так.

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Напомним, что сегодня утром в Киевской области были слышны звуки взрывов. Силы ПВО сбивали вражеские дроны.

Также мы писали, что ночью Российская Федерация подняла в небо до 6 бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. В связи с этим существовала угроза масштабного обстрела Украины. И сейчас летящая ракета, возможно, с одного из этих самолетов.