Повітряна тривога у Києві 13 листопада зраку

Російський дрон над містом. Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Повітряну тривогу у Києві оголосили прямо зараз, зранку 13 листопада. Її причиною стали дрони, які вкотре запустила Росія, а також ракета.

Про це повідомляє моніторинговий канал "Карта повітряних тривог".

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Тривога у Києві зранку 13 листопада

Повітряну тривогу в столиці оголосили о 06:36. Як і в попередні дні та місяці, основною причиною сигналу стали ударні безпілотники, які запустили російські військові. Проте пізніше виявилось, що летить ще і ракета.

Зокрема, о 06:41, у Повітряних силах ЗСУ уточнили, що через Бровари (Київська область) курсом на Київ летить група ворожих БпЛА.

Пізніше, о 06:48, військові попередили, що над Чернігівською областю зафіксовано ракету, яка летить курсом на Київську область.

Де оголосили тривогу

Станом 06:41 карта повітряних тривог має такий вигляд.

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Нагадаємо, що сьогодні зранку у Київській області були чути звуки вибухів. Сили ППО збивали ворожі дрони.

Також ми писали, що вночі Російська Федерація підняла у небо до 6 бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. У зв'язку з цим існувала загроза масштабного обстрілу України. І наразі ракета яка летить, можливо і з одного з цих літаків.