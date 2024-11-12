Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow У Києві транспортний колапс — метро переповнене arrow

У Києві транспортний колапс — метро переповнене

12 листопада 2024 19:12
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Робота метро Київ 12 листопада — у столиці стався транспортний колапс
Станція київського метро. Ілюстративне фото: соцмережі
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

У Києві через повітряну тривогу змінили рух потягів "зеленою" та "червоною" гілками метро. Деякі станції підземки переповнені.

Про це повідомили у пресслужбі Київської міської державної адміністрації (КМДА) у вівторок, 12 листопада.

Читайте також:

Транспортний колапс у Києві

У КМДА зазначили, що під час повітряної тривоги поїзди зеленої гілки метро курсують від станції "Сирець" до станції "Звіринецька" та від станції "Осокорки" до станції "Червоний хутір".

"Видубичі" та "Славутич" працюють як укриття", — йдеться у повідомленні.

Крім того, наголошується, що через заповнення платформи пасажирами станція "Звіринецька" працює лише в режимі укриття.

Рух поїздів "червоною" гілкою здійснюється від станції "Академмістечко" до станції "Театральна".

"Арсенальна", "Хрещатик", "Видубичі" та "Славутич" працюють лише в режимі укриття", — додали у держадміністрації.

У Telegram каналах пишуть про великі черги на наземний громадський транспорт.

Нагадаємо, вибухи у Київській області лунали 12 листопада під час повітряної тривоги. У повітряному просторі було зафіксовано безпілотники.

А минулої ночі Київ перебував під атакою дронів-камікадзе. Тоді лунала повітряна тривога.

метро Київ громадський транспорт війна в Україні КМДА

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

21:13 Військовий пішов у СЗЧ та лишився без 30 тис. грн — вирок суду

20:44 Зеленський представив нових послів в Україні

20:43 У Запоріжжі було чути вибухи

20:34 Пол після Тайсона битиметься з одним із кращих боксерів світу

20:28 В Україні завтра різко зміниться погода — синоптики дали прогноз

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді - 80x80

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді

20:26 Зеленський пояснив, як бійці зможуть переводитися між частинами

20:09 В Україні стартує проєкт екологічної відбудови

20:00 БЗВП в Україні — військовий назвав нюанси та недоліки

19:37 Сховався у багажнику — на Одещині затримали хитрого ухилянта

Text

19:33 Нардеп відреагувала на заяву щодо термінів відновлення будинків

21:13 Військовий пішов у СЗЧ та лишився без 30 тис. грн — вирок суду

20:44 Зеленський представив нових послів в Україні

20:43 У Запоріжжі було чути вибухи

20:34 Пол після Тайсона битиметься з одним із кращих боксерів світу

20:28 В Україні завтра різко зміниться погода — синоптики дали прогноз

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді - 80x80

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді

20:26 Зеленський пояснив, як бійці зможуть переводитися між частинами

20:09 В Україні стартує проєкт екологічної відбудови

20:00 БЗВП в Україні — військовий назвав нюанси та недоліки

19:37 Сховався у багажнику — на Одещині затримали хитрого ухилянта

19:28 У Сумах лунають потужні вибухи — окупанти запустили ракети

14:18 Більше, ніж у депутатів — мінімальна пенсія для одеситів

06:40 Ціни на чормет у листопаді — скільки коштує металобрухт в Україні

06:30 В Україні високі ціни на соняшник — вартість зерна у листопаді

Ексклюзив

00:28 Фейки про мобілізацію — одеський юрист розповів про покарання

11 листопада 2024

23:23 Чи зможе Трамп закінчити війну — що кажуть в Одесі

06:27 Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді

05:43 Шинний завод та елітний готель — найдорожчі оголошення на OLX

10 листопада 2024

06:09 Газ, вугілля чи дрова — чим в Україні вигідніше опалювати будинок

05:58 Пісні для застілля та сміття — що безкоштовно віддають на OLX

9 листопада 2024
Ексклюзив

06:34 Перевірка мобільного співробітниками ТЦК — наскільки це законно

Text

19:33 Нардеп відреагувала на заяву щодо термінів відновлення будинків

Text

19:16 Бюджет Києва-2025 та плани Кличка — ефір Київський час

Text

18:40 Нардеп пояснив, чому важливо ремонтувати дороги під час війни

Text

17:59 Заява Макрона та зміни в ЗСУ — ефір Вечір.LIVE

Text

13:08 Скільки коштів щомісяця втрачає Україна — відповідь нардепки

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді - 80x80

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді

Text

13:00 Трагедія у Кривому Розі та удар по Запоріжжю — ефір День.LIVE

Text

10:38 Евакуацію в Донецькій області проводять цілодобово, — Дяченко

Text

09:38 Окупанти мінують Херсон за допомогою БпЛА — що відомо

Text

08:00 Наслідки підриву греблі у Кураховому — ефір Ранок.LIVE

Text

07:41 Всі виплати, крім військових, можуть зупинити, — Южаніна

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:22Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

4 листопада 2024

13:08 Поза межами спадщини — які активи не переходять нащадкам

16:59 Тисячу від Зеленського можна буде отримати готівкою — деталі

7 листопада 2024

07:34 Можна поплатитися — де категорично заборонено брати дрова

4 листопада 2024

09:59 Де в Україні можна офіційно купити дрова та скільки коштує 1 м³

8 листопада 2024

02:49 Сі Цзіньпін зробив Трампу попередження — про що вони говорили

1 листопада 2024

23:27 Чоловік вважав ТЦК незаконною організацією — що вирішив суд

5 листопада 2024

08:02 Сержант запасу подав позов проти ТЦК через штраф — що вирішив суд

06:01 Пенсіонери отримають 1 тис. грн доплати — хто в списку

4 листопада 2024

06:05Тисяча вам не прийде  — що не так з Національним кешбеком