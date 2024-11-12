Робота метро Київ 12 листопада — у столиці стався транспортний колапс

Станція київського метро. Ілюстративне фото: соцмережі

У Києві через повітряну тривогу змінили рух потягів "зеленою" та "червоною" гілками метро. Деякі станції підземки переповнені.

Про це повідомили у пресслужбі Київської міської державної адміністрації (КМДА) у вівторок, 12 листопада.

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У КМДА зазначили, що під час повітряної тривоги поїзди зеленої гілки метро курсують від станції "Сирець" до станції "Звіринецька" та від станції "Осокорки" до станції "Червоний хутір".

"Видубичі" та "Славутич" працюють як укриття", — йдеться у повідомленні.

Крім того, наголошується, що через заповнення платформи пасажирами станція "Звіринецька" працює лише в режимі укриття.

Рух поїздів "червоною" гілкою здійснюється від станції "Академмістечко" до станції "Театральна".

"Арсенальна", "Хрещатик", "Видубичі" та "Славутич" працюють лише в режимі укриття", — додали у держадміністрації.

У Telegram каналах пишуть про великі черги на наземний громадський транспорт.

Нагадаємо, вибухи у Київській області лунали 12 листопада під час повітряної тривоги. У повітряному просторі було зафіксовано безпілотники.

А минулої ночі Київ перебував під атакою дронів-камікадзе. Тоді лунала повітряна тривога.