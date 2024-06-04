Отключение света в Киеве 4 июня — какая причина

Блэкаут в Киеве. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Киеве во вторник, 4 июня, будут выключать свет на более продолжительное время. Прежде всего это связано с ремонтом двух атомных реакторов и линии электропередач, импортирующей электрический ток из Словакии.

Об этом сообщил в Facebook гендиректор YASNO Сергей Коваленко.

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По его словам, теперь отключение будет наблюдаться в светло-серых зонах графиков.

"Завтра снова стабилизационные, ограничения больше, чем сегодня — 26% для Киева. Будет задействована светло-серая зона графиков. Сейчас также есть отключение в светло-серых слотах", — сообщил он в Facebook.

Заметим, что найти информацию о своем отключении можно найти:

Скриншот сообщения Коваленко

Напомним, ранее стало известно, какой ситуации со светом ждать украинцам осенью.

В то же время нардеп Сергей Нагорняк отметил необходимость информирования граждан Украины о будущих отключениях света, спрогнозировав, что зимой свет будут выключать на 10 часов.