Отключение света в Киеве 4 июня — какая причина

В Киеве вырос дефицит электричества — как во вторник будут выключать свет
В Киеве во вторник, 4 июня, будут выключать свет на более продолжительное время. Прежде всего это связано с ремонтом двух атомных реакторов и линии электропередач, импортирующей электрический ток из Словакии.
Об этом сообщил в Facebook гендиректор YASNO Сергей Коваленко.
В Киеве дольше не будет света
По его словам, теперь отключение будет наблюдаться в светло-серых зонах графиков.
"Завтра снова стабилизационные, ограничения больше, чем сегодня — 26% для Киева. Будет задействована светло-серая зона графиков. Сейчас также есть отключение в светло-серых слотах", — сообщил он в Facebook.
Заметим, что найти информацию о своем отключении можно найти:
- на сайте yasno.com.ua ;
- в мобильном приложении;
- в чатах Viber и в Telegram;
- на сайте ДТЭК Киевские электросети.
Напомним, ранее стало известно, какой ситуации со светом ждать украинцам осенью.
В то же время нардеп Сергей Нагорняк отметил необходимость информирования граждан Украины о будущих отключениях света, спрогнозировав, что зимой свет будут выключать на 10 часов.
Читайте Новини.LIVE!