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У Києві зріс дефіцит електрики — як у вівторок вимикатимуть світло

4 червня 2024 10:37
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Ілля Рябінін
редактор
Відключення світла в Києві 4 червня — яка причина
Блекаут у Києві. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В Києві у вівторок, 4 червня, вимикатимуть світло на більш тривалий час. Передусім це пов'язано з ремонтом двох атомних реакторів, та лінії електропередач, яка імпортує електричний струм зі Словаччини.

Про це повідомив у Facebook гендиректор YASNO Сергій Коваленко.

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За його словами, тепер відключення спостерігатиметься у світло-сірих зонах графіків.

"Завтра знову стабілізаційні, обмеження більші, ніж сьогодні — 26% для Києва. Буде задіяно світло-сіру зону графіків. Зараз також є відключення у світло-сірих слотах", — повідомив він у Facebook.

Зауважимо, що знайти інформацію про своє відключення, можна знайти:

yasno відключення світло
Скриншот допису Коваленка

Нагадаємо, раніше стало відомо, якої ситуації зі світлом чекати українцям восени.

Водночас нардеп Сергій Нагорняк наголосив на необхідності інформування громадян України про майбутні вимкнення світла, спрогнозувавши, що взимку світло вимикатимуть на 10 годин.

Україна
відключення світла
Київ
електроенергія
ДТЕК
електропостачання
YASNO

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