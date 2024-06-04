Відключення світла в Києві 4 червня — яка причина

Блекаут у Києві. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Києві у вівторок, 4 червня, вимикатимуть світло на більш тривалий час. Передусім це пов'язано з ремонтом двох атомних реакторів, та лінії електропередач, яка імпортує електричний струм зі Словаччини.

Про це повідомив у Facebook гендиректор YASNO Сергій Коваленко.

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За його словами, тепер відключення спостерігатиметься у світло-сірих зонах графіків.

"Завтра знову стабілізаційні, обмеження більші, ніж сьогодні — 26% для Києва. Буде задіяно світло-сіру зону графіків. Зараз також є відключення у світло-сірих слотах", — повідомив він у Facebook.

Зауважимо, що знайти інформацію про своє відключення, можна знайти:

Скриншот допису Коваленка

Нагадаємо, раніше стало відомо, якої ситуації зі світлом чекати українцям восени.

Водночас нардеп Сергій Нагорняк наголосив на необхідності інформування громадян України про майбутні вимкнення світла, спрогнозувавши, що взимку світло вимикатимуть на 10 годин.