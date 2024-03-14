В Киеве вырос уровень воды в реке Днепр — существует ли угроза подтопления для столицы
В пределах Киева поднялся уровень воды в Днепре. Это происходит вследствие увеличения сбросов воды из Киевского водохранилища из-за пропуска весеннего половодья.
Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко в четверг, 14 марта.
Уровень воды в Днепре поднялся
"За последние сутки уровень Днепра в пределах Киева поднялся на 29 см. По состоянию на 14.03.2024 он составляет 583 см над "0". Температура воды — 3,4 градуса", — сообщил Попко.
По данным мониторинга, за последние пять дней уровень крупнейшей реки Украины в пределах столицы вырос на 45 см. Подъем происходит вследствие увеличения сбросов воды из Киевского водохранилища из-за пропуска весеннего половодья.
"Поэтому наблюдается начальное затопление пойм и пониженных приречных территорий.
Уровень опасности гидрологических явлений I (желтый)", — пояснил Попко.
Существует ли угроза подтопления
При этом он отметил, что на данный момент половодье не представляет угрозы для Киева. Аварийных подтоплений в городе не наблюдается.
"Промышленные объекты и жилые массивы города вне опасности. До критического уровня воды еще более 1,3 м. Мониторинг нынешнего половодья продолжается", — заверил глава МВА.
Также, по информации Укргидрометцентра, в следующие дни уровень Днепра в Киеве будет удерживаться выше отметок начального затопления пойм и пониженных приречных территорий.
Напомним, ранее предупреждение о наводнении было зарегистрировано во Львовской области из-за повышения уровня воды в Западном Буге и Стыри.
Также из-за сильных дождей в Закарпатье было затоплено пять подвалов, 11 дворов и 330 гектаров сельскохозяйственных земель, в результате чего спасателям ГСЧС пришлось использовать откачивающие насосы.
Читайте Новини.LIVE!