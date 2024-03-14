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В Киеве вырос уровень воды в реке Днепр — существует ли угроза подтопления для столицы

14 марта 2024 16:55
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Киеве вырос уровень воды в реке Днепр — существует ли угроза подтопления для столицы
Днепр вышел из берегов. Фото: РБК-Украина
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В пределах Киева поднялся уровень воды в Днепре. Это происходит вследствие увеличения сбросов воды из Киевского водохранилища из-за пропуска весеннего половодья.

Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко в четверг, 14 марта.

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Уровень воды в Днепре поднялся

"За последние сутки уровень Днепра в пределах Киева поднялся на 29 см. По состоянию на 14.03.2024 он составляет 583 см над "0". Температура воды — 3,4 градуса", — сообщил Попко.

По данным мониторинга, за последние пять дней уровень крупнейшей реки Украины в пределах столицы вырос на 45 см. Подъем происходит вследствие увеличения сбросов воды из Киевского водохранилища из-за пропуска весеннего половодья.

"Поэтому наблюдается начальное затопление пойм и пониженных приречных территорий.
Уровень опасности гидрологических явлений I (желтый)", — пояснил Попко.

так
Днепр вышел из берегов. Фото: Киевская МВА
днепро
Ситуация на одном из пляжей столицы. Фото: Киевская МВА

Существует ли угроза подтопления

При этом он отметил, что на данный момент половодье не представляет угрозы для Киева. Аварийных подтоплений в городе не наблюдается.

"Промышленные объекты и жилые массивы города вне опасности. До критического уровня воды еще более 1,3 м. Мониторинг нынешнего половодья продолжается", — заверил глава МВА.

Также, по информации Укргидрометцентра, в следующие дни уровень Днепра в Киеве будет удерживаться выше отметок начального затопления пойм и пониженных приречных территорий.

Напомним, ранее предупреждение о наводнении было зарегистрировано во Львовской области из-за повышения уровня воды в Западном Буге и Стыри.

Также из-за сильных дождей в Закарпатье было затоплено пять подвалов, 11 дворов и 330 гектаров сельскохозяйственных земель, в результате чего спасателям ГСЧС пришлось использовать откачивающие насосы.

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