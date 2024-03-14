У Києві зріс рівень води у річці Дніпро — чи існує загроза підтоплення для столиці
У межах Києва піднявся рівень води у Дніпрі. Це відбувається внаслідок збільшення скидів води з Київського водосховища через пропуск весняного водопілля.
Про це повідомив голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко у четвер, 14 березня.
Рівень води в Дніпрі піднявся
"За останню добу рівень Дніпра в межах Києва піднявся аж на 29 см. Станом на 14.03.2024, він становить 583 см над "0". Температура води — 3,4 градуси", — повідомив Попко.
За даними моніторингу, за останні п'ять днів рівень найбільшої річки України в межах столиці зріс на 45 см. Підйом відбувається внаслідок збільшення скидів води з Київського водосховища через пропуск весняного водопілля.
"Тому спостерігається початкове затоплення заплав та понижених прирічкових територій.
Рівень небезпеки гідрологічних явищ І (жовтий)", — пояснив Попко.
Чи існує загроза підтоплення
При цьому він зазначив, що на даний момент водопілля не представляє загрози для Києва. Аварійних підтоплень у місті не спостерігається.
"Промислові об’єкти і житлові масиві міста поза небезпекою. До критичного рівня води ще понад 1,3 м. Моніторинг цьогорічного водопілля триває", — запевнив очільник МВА.
Також за інформацією Укргідрометцентру, наступні дні рівень Дніпра в Києві утримуватиметься вище відміток початкового затоплення заплав та понижених прирічкових територій.
Нагадаємо, раніше попередження про повінь зареєстрували у Львівській області через підвищення рівня води у Західному Бузі та Стирі.
Також через сильні дощі на Закарпатті було затоплено п'ять підвалів, 11 дворів та 330 гектарів сільськогосподарських земель, внаслідок чого рятувальникам ДСНС довелося використовувати відкачувальні насоси.
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