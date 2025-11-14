Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев В Киеве возросло количество раненых в результате обстрела — фото

В Киеве возросло количество раненых в результате обстрела — фото

Ua ru
Дата публикации 14 ноября 2025 08:19
обновлено: 09:22
Российский обстрел Киева 14 ноября — какие последствия
Последствия российского обстрела Киева 14 ноября. Фото: ГСЧС

В Киеве возросло количество раненых в результате российского обстрела в ночь на 14 ноября. Известно, что российские оккупанты ранили 26 человек.

Об этом сообщают пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и мэр Киева Виталий Кличко.

Реклама
Читайте также:

Российский обстрел Киева 14 ноября

Захватчики убили трех человек. Известно, что среди 26 раненых есть десятилетний ребенок и семилетний. Кроме того, девять человек госпитализировали, в том числе беременную женщину. Еще более 40 человек спасли подразделения ГСЧС.

Обстріл Києва 14 листопада
Обстрел Киева 14 ноября. Фото: ГСЧС

В Подольском районе зафиксировано попадание в многоэтажку на уровне 15-го этажа. Там спасли 13 человек.

В Днепровском ликвидировано возгорание двух квартир на первом этаже пятиэтажки площадью 50 квадратных метров. Спасатели спасли 17 человек. По другому адресу был ликвидирован пожар на площади 19 квадратных метров. Также зафиксировано частичное разрушение на 19 и 21 этажах. Кроме того, горели деревянные дома спортивной базы на площади 200 квадратных метров.

В Дарницком произошло возгорание площадью пять квадратных метров на территории школы.

В Деснянском районе было возгорание в многоэтажке на уровне седьмого этажа. Пожар был локализован. Во время тушения спасли девять человек, еще 50 — эвакуированы.

"По другому адресу возник пожар многоэтажки на уровне 5-8 этажей. Один человек погиб. Спасены 14 человек, из них один ребенок, один человек деблокирован из-под завалов", — говорится в сообщении.

Російський удар по Києву 14 листопада
Последствия удара России по Киеву 14 ноября. Фото: ГСЧС

В Соломенском произошло возгорание крыши и пятого этажа жилого дома. Во время тушения спасены 20 человек.

В Святошинском районе было попадание в жилой дом на уровне седьмого этажа. Кроме того, спасатели ликвидировали возгорание в 22-этажном жилом доме на уровне 19 этажа.

Російська атака на Київ 14 листопада
Повреждения в результате российского обстрела Киева. Фото: Нацполиция

В Голосеевском зафиксировано падение обломков на территории больницы. По другому адресу было ликвидировано возгорание в здании на площади 15 квадратных метров.

В Шевченковском спасатели ликвидировали возгорание на открытой территории.

Атака Росії на Київ 14 листопада
Поврежденный дом в Киеве. Фото: ГСЧС

Оболонском районе — попадание в девятиэтажный жилой дом, в результате чего возникло возгорание квартир с 7 по 9 этажи на общей площади около 100 кв. м. Один человек спасен, пожар ликвидирован", — говорится в сообщении.

Что говорят киевляне

Одна из жительниц дома Анна, который пострадал в результате российского обстрела Киева, рассказала, что все началось около полуночи.

"Были взрывы где-то с часу ночи. Мы их слышали, но мы уже в бомбоубежище не ходим, потому что у нас не хватает сил на это", — говорит она.

Мощный удар прозвучал примерно в 3:30. По ее словам, мужчина слышал характерный звук дрона типа Shahed. Впоследствии взрывной волной в квартире выбило все окна. Анна отметила, что выжили чудом.

"Мы сразу собрались. У нас тревожные сумки стояли в шкафу. Мы все это взяли и пошли на улицу, потому что мы боялись, что взорвется газ. Мы вышли, видели, как горит девятый этаж, восьмой этаж и седьмой. Куда оно влетело, я не знаю, но мы понимаем, что это был "Шахед", — говорит она.

Соседи вышли организованно, без паники. Очень быстро приехали пожарные и медики.

Жительница дома отметила, что не помнит такой мощной атаки. По ее словам, пострадали около 20 домов.

Анна поделилась, что не планирует выезжать из Киева. Она подаст заявление о повреждениях и будет восстанавливать жилье. Женщина добавила, что вместе с семьей временно переедет к друзьям, поскольку в квартире очень холодно.

Поврежденные дома в Киеве

В полиции сообщили, что в Киеве этой ночью было повреждено около 30 жилых домов в таких районах:

  • Днепровском;
  • Подольском;
  • Шевченковском;
  • Соломенском;
  • Голосеевском;
  • Святошинском;
  • Дарницком;
  • Деснянском;
  • Оболонском.
Обстріл Києва 14 листопада
Пожар в многоэтажке. Фото: Нацполиция

"Повреждены также медицинские учреждения, общественный транспорт, офисные помещения, магазины и транспортные средства", — говорится в сообщении.

null
Пост Кличко. Фото: скриншот
null
Пост ГСЧС. Фото: скриншот
null
Пост ГСЧС. Фото: скриншот
null
Пост полиции Киева. Фото: скриншот

Напомним, Кличко сообщил, что в Киеве могут быть перебои электроснабжения и водоснабжения.

Кроме того, этой ночью российские оккупанты атаковали Киевскую область. В результате ударов пострадали люди.

Виталий Кличко Киев война ГСЧС обстрелы оккупанты
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации