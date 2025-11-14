Российский обстрел Киева 14 ноября — какие последствия

Последствия российского обстрела Киева 14 ноября. Фото: ГСЧС

В Киеве возросло количество раненых в результате российского обстрела в ночь на 14 ноября. Известно, что российские оккупанты ранили 26 человек.

Об этом сообщают пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и мэр Киева Виталий Кличко.

Российский обстрел Киева 14 ноября

Захватчики убили трех человек. Известно, что среди 26 раненых есть десятилетний ребенок и семилетний. Кроме того, девять человек госпитализировали, в том числе беременную женщину. Еще более 40 человек спасли подразделения ГСЧС.

Обстрел Киева 14 ноября. Фото: ГСЧС

В Подольском районе зафиксировано попадание в многоэтажку на уровне 15-го этажа. Там спасли 13 человек.

В Днепровском ликвидировано возгорание двух квартир на первом этаже пятиэтажки площадью 50 квадратных метров. Спасатели спасли 17 человек. По другому адресу был ликвидирован пожар на площади 19 квадратных метров. Также зафиксировано частичное разрушение на 19 и 21 этажах. Кроме того, горели деревянные дома спортивной базы на площади 200 квадратных метров.

В Дарницком произошло возгорание площадью пять квадратных метров на территории школы.

В Деснянском районе было возгорание в многоэтажке на уровне седьмого этажа. Пожар был локализован. Во время тушения спасли девять человек, еще 50 — эвакуированы.

"По другому адресу возник пожар многоэтажки на уровне 5-8 этажей. Один человек погиб. Спасены 14 человек, из них один ребенок, один человек деблокирован из-под завалов", — говорится в сообщении.

Последствия удара России по Киеву 14 ноября. Фото: ГСЧС

В Соломенском произошло возгорание крыши и пятого этажа жилого дома. Во время тушения спасены 20 человек.

В Святошинском районе было попадание в жилой дом на уровне седьмого этажа. Кроме того, спасатели ликвидировали возгорание в 22-этажном жилом доме на уровне 19 этажа.

Повреждения в результате российского обстрела Киева. Фото: Нацполиция

В Голосеевском зафиксировано падение обломков на территории больницы. По другому адресу было ликвидировано возгорание в здании на площади 15 квадратных метров.

В Шевченковском спасатели ликвидировали возгорание на открытой территории.

Поврежденный дом в Киеве. Фото: ГСЧС

"В Оболонском районе — попадание в девятиэтажный жилой дом, в результате чего возникло возгорание квартир с 7 по 9 этажи на общей площади около 100 кв. м. Один человек спасен, пожар ликвидирован", — говорится в сообщении.

Что говорят киевляне

Одна из жительниц дома Анна, который пострадал в результате российского обстрела Киева, рассказала, что все началось около полуночи.

"Были взрывы где-то с часу ночи. Мы их слышали, но мы уже в бомбоубежище не ходим, потому что у нас не хватает сил на это", — говорит она.

Мощный удар прозвучал примерно в 3:30. По ее словам, мужчина слышал характерный звук дрона типа Shahed. Впоследствии взрывной волной в квартире выбило все окна. Анна отметила, что выжили чудом.

"Мы сразу собрались. У нас тревожные сумки стояли в шкафу. Мы все это взяли и пошли на улицу, потому что мы боялись, что взорвется газ. Мы вышли, видели, как горит девятый этаж, восьмой этаж и седьмой. Куда оно влетело, я не знаю, но мы понимаем, что это был "Шахед", — говорит она.

Соседи вышли организованно, без паники. Очень быстро приехали пожарные и медики.

Жительница дома отметила, что не помнит такой мощной атаки. По ее словам, пострадали около 20 домов.

Анна поделилась, что не планирует выезжать из Киева. Она подаст заявление о повреждениях и будет восстанавливать жилье. Женщина добавила, что вместе с семьей временно переедет к друзьям, поскольку в квартире очень холодно.

Поврежденные дома в Киеве

В полиции сообщили, что в Киеве этой ночью было повреждено около 30 жилых домов в таких районах:

Днепровском;

Подольском;

Шевченковском;

Соломенском;

Голосеевском;

Святошинском;

Дарницком;

Деснянском;

Оболонском.

Пожар в многоэтажке. Фото: Нацполиция

"Повреждены также медицинские учреждения, общественный транспорт, офисные помещения, магазины и транспортные средства", — говорится в сообщении.

Пост Кличко. Фото: скриншот

Пост ГСЧС. Фото: скриншот

Пост ГСЧС. Фото: скриншот

Пост полиции Киева. Фото: скриншот

Напомним, Кличко сообщил, что в Киеве могут быть перебои электроснабжения и водоснабжения.

Кроме того, этой ночью российские оккупанты атаковали Киевскую область. В результате ударов пострадали люди.