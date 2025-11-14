Російський обстріл Києва 14 листопада — які наслідки

Наслідки російського обстрілу Києва 14 листопада. Фото: ДСНС

У Києві зросла кількість поранених внаслідок російського обстрілу у ніч проти 14 листопада. Наразі відомо, що російські окупанти поранили 26 людей.

Про це повідомляють пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій і мер Києва Віталій Кличко.

Реклама

Читайте також:

Російський обстріл Києва 14 листопада

Загарбники вбили трьох людей. Відомо, що серед 26 поранених є десятирічна дитина та семирічна. Крім того, девʼятьох людей госпіталізували, зокрема, вагітну жінку. Ще понад 40 людей врятували підрозділи ДСНС.

Обстріл Києва 14 листопада. Фото: ДСНС

У Подільському районі зафіксовано влучання в багатоповерхівку на рівні 15-го поверху. Там врятували 13 людей.

У Дніпровському ліквідовано загоряння двох квартир на першому поверсі пʼятиповерхівки площею 50 квадратних метрів. Рятувальники врятували 17 людей. За іншою адресою було ліквідовано пожежу на площі 19 квадратних метрів. Також зафіксовано часткове руйнування на 19 та 21 поверхах. Крім того, горіли дерев'яні будинки спортивної бази на площі 200 квадратних метрів.

У Дарницькому сталося займання площею пʼять квадратних метрів на території школи.

У Деснянському районі було загоряння в багатоповерхівці на рівні сьомого поверху. Пожежу було локалізовано. Під час гасіння врятували девʼять осіб, ще 50 — евакуйовано.

"За іншою адресою виникла пожежа багатоповерхівки на рівні 5-8 поверхів. Одна людина загинула. Врятовано 14 людей, з них одна дитина, одну особу деблоковано з-під завалів", — йдеться у повідомленні.

Наслідки удару Росії по Києву 14 листопада. Фото: ДСНС

У Соломʼянському сталося загоряння даху та пʼятого поверху житлового будинку. Під час гасіння врятовано 20 людей.

У Святошинському районі було влучання в житловий будинок на рівні сьомого поверху. Крім того, рятувальники ліквідували загоряння у 22-поверховому житловому будинку на рівні 19 поверху.

Пошкодження внаслідок російського обстрілу Києва. Фото: Нацполіція

У Голосіївському зафіксовано падіння уламків на території лікарні. За іншою адресою було ліквідовано загоряння в будівлі на площі 15 квадратних метрів.

У Шевченківському рятувальники ліквідували загоряння на відкритій території.

Пошкоджений будинок в Києві. Фото: ДСНС

"В Оболонському районі — влучання у девʼятиповерховий житловий будинок, внаслідок чого виникло загоряння квартир з 7 по 9 поверхи на загальній площі близько 100 кв. м. Одну людину врятовано, пожежу ліквідовано", — йдеться у повідомленні.

Що кажуть кияни

Одна з жительок будинку Ганна, який постраждав внаслідок російського обстрілу Києва, розповіла, що все почалося близько опівночі.

"Були вибухи десь з часу ночі. Ми їх чули, але ми вже в бомбосховище не ходимо, бо у нас не вистачає сил на це", — каже вона.

Потужний удар пролунав приблизно о 3:30. За її словами, чоловік чув характерний звук дрона типу Shahed. Згодом вибуховою хвилею в квартирі вибило всі вікна. Ганна наголосила, що вижили дивом.

"Ми одразу зібралися. У нас тривожні сумки стояли в шафі. Ми все це взяли і пішли на вулицю, бо ми боялися, що вибухне газ. Ми вийшли, бачили, як горить девʼятий поверх, восьмий поверх і сьомий. Куди воно влетіло, я не знаю, але ми розуміємо, що це був "Шахед", — каже вона.

Сусіди вийшли організовано, без паніки. Дуже швидко приїхали пожежники та медики.

Жителька будинку зауважила, що не памʼятає такої потужної атаки. За її словами, постраждали близько 20 будинків.

Ганна поділилась, що не планує виїжджати з Києва. Вона подасть заяву про пошкодження та буде відновлювати житло. Жінка додала, що разом із сімʼєю тимчасово переїде до друзів, оскільки в квартирі дуже холодно.

Пошкоджені будинки в Києві

У поліції повідомили, що у Києві цієї ночі було пошкоджено близько 30 житлових будинків у таких районах:

Дніпровському;

Подільському;

Шевченківському;

Солом’янському;

Голосіївському;

Святошинському;

Дарницькому;

Деснянському;

Оболонському.

Пожежа в багатоповерхівці. Фото: Нацполіція

"Пошкоджено також медичні заклади, громадський транспорт, офісні приміщення, магазини та транспортні засоби", — йдеться у повідомленні.

Допис Кличка. Фото: скриншот

Допис ДСНС. Фото: скриншот

Допис ДСНС. Фото: скриншот

Допис поліції Києва. Фото: скриншот

Нагадаємо, Кличко повідомив, що у Києві можуть бути перебої електропостачання та водопостачання.

Крім того, цієї ночі російські окупанти атакували Київську область. Внаслідок ударів постраждали люди.