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Главная Киев В Киеве возросло количество пострадавших из-за атаки России

В Киеве возросло количество пострадавших из-за атаки России

Ua ru
Дата публикации 10 июля 2025 07:40
В Киеве из-за атаки пострадали люди и повреждена инфраструктура
Разрушенное жилье в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Количество пострадавших в Киеве в результате ночной воздушной атаки возросло до 14 человек. Девять из них были госпитализированы с различными травмами, остальные получили медицинскую помощь на месте или обратились амбулаторно.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в Telegram.

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Больше всего разрушений зафиксировано в Шевченковском районе. Здесь в одном из жилых домов произошел пожар на верхнем этаже из-за падения обломков. Еще в нескольких точках района зафиксировано падение обломков, по одному из адресов также возник пожар. Все соответствующие службы работают на местах событий.

Київ атака БпЛА
Спасатели на месте пожара. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Дарницком районе обломки беспилотника вызвали возгорание в гаражах и на территории автозаправочной станции. Также повреждения получил двор жилого дома, тем временем в Соломенском районе из-за обломков произошло возгорание крыши нежилого здания, еще одно место падения зафиксировано по другому адресу.

Київ БпЛА
Последствия атаки РФ. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Пожежа Київ
Горит жилой дом. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

А в Голосеевском районе обломки БпЛА попали в грузовик, что привело к его возгоранию. Известно, что на территории Подольского района обломки упали в зоне нежилой застройки.

Напомним, в Киевской ОГА сообщили о последствиях ночной атаки России на столицу. Известно, что погибло два человека.

Виталий Кличко Киев обстрелы дроны війна атака
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
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