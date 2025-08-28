В Киеве увеличилось количество пострадавших от обстрела 28 августа

Последствия атаки РФ по Киеву 28 августа. Фото: REUTERS/Alina Smutko

Масштабная ночная атака России на Киев привела к многочисленным жертвам и пострадавшим среди мирных жителей. По словам мэра Киева Виталия Кличко, ранения получили 38 человек.

Об этом Виталий Кличко сообщил на своем канале в Telegram.

Кличко отметил, что из 38 пострадавших 30 человек в тяжелом состоянии были доставлены в столичные больницы, где им оказывают необходимую помощь. Другим - медицинскую поддержку оказали непосредственно на месте событий.

Спасательные и медицинские службы продолжают работать во всех районах, подвергшихся ударам, помогая киевлянам и ликвидируя последствия атаки.

Напомним, Россия осуществила комбинированную атаку на Киев в ночь на 28 августа. В результате прилетов во многих районах столицы есть многочисленные разрушения и обвалы, там развернули поисково-спасательную операцию.

Также министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что под завалами домов в Киеве еще могут быть люди, спасателям удалось достать нескольких человек живыми и останки от погибших.