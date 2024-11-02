Обстрел Святошинского района Киева 2 ноября — возросло количество пострадавших

Последствия российского обстрела Киева 2 ноября. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

В Киеве в субботу, 2 ноября, возросло количество пострадавших в результате попадания обломков российского беспилотника в Святошинском районе. Известно, что оккупанты ранили двух человек.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

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"Сейчас двое пострадавших в Святошинском районе в жилом доме, где произошел пожар в результате попадания обломков БпЛА", — рассказал Кличко.

Одного пострадавшего госпитализировали, а другому медики оказали помощь на месте.

Пост Кличко. Фото: скриншот

Напомним, 2 ноября российские оккупанты атаковали Киев. В Святошинском районе упали обломки БпЛА, в результате чего произошел пожар в многоэтажке.

Также повторные взрывы в Киеве прогремели около 08:40. Оккупанты продолжают атаку.