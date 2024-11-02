Обстрел Святошинского района Киева 2 ноября — возросло количество пострадавших

В Киеве возросло количество пострадавших в результате обстрела
В Киеве в субботу, 2 ноября, возросло количество пострадавших в результате попадания обломков российского беспилотника в Святошинском районе. Известно, что оккупанты ранили двух человек.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.
Пострадавшие в результате обстрела Киева 2 ноября
"Сейчас двое пострадавших в Святошинском районе в жилом доме, где произошел пожар в результате попадания обломков БпЛА", — рассказал Кличко.
Одного пострадавшего госпитализировали, а другому медики оказали помощь на месте.
Напомним, 2 ноября российские оккупанты атаковали Киев. В Святошинском районе упали обломки БпЛА, в результате чего произошел пожар в многоэтажке.
Также повторные взрывы в Киеве прогремели около 08:40. Оккупанты продолжают атаку.
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