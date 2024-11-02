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У Києві зросла кількість постраждалих внаслідок обстрілу

2 листопада 2024 09:12
Аркадій Пастула - Редактор
Обстріл Святошинського району Києва 2 листопада — зросла кількість постраждалих
Наслідки російського обстрілу Києва 2 листопада. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Аркадій Пастула - Редактор

У Києві у суботу, 2 листопада, зросла кількість постраждалих внаслідок влучання уламків російського безпілотника у Святошинському районі. Відомо, що окупанти поранили двох людей.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram.

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"Наразі двоє постраждалих у Святошинському районі в житловому будинку, де сталася пожежа внаслідок влучання уламків БпЛА", — розповів Кличко.

Одного постраждалого госпіталізували, а іншому медики надали допомогу на місці.

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Допис Кличка. Фото: скриншот

Нагадаємо, 2 листопада російські окупанти атакували Київ. У Святошинському районі впали уламки БпЛА, внаслідок чого сталася пожежа в багатоповерхівці.

Також повторні вибухи в Києві пролунали близько 08:40. Окупанти продовжують атаку.

Київ окупанти обстріли Віталій Кличко безпілотники війна

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