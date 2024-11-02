Обстріл Святошинського району Києва 2 листопада — зросла кількість постраждалих

Наслідки російського обстрілу Києва 2 листопада. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

У Києві у суботу, 2 листопада, зросла кількість постраждалих внаслідок влучання уламків російського безпілотника у Святошинському районі. Відомо, що окупанти поранили двох людей.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram.

Читайте також:

Постраждалі внаслідок обстрілу Києва 2 листопада

"Наразі двоє постраждалих у Святошинському районі в житловому будинку, де сталася пожежа внаслідок влучання уламків БпЛА", — розповів Кличко.

Одного постраждалого госпіталізували, а іншому медики надали допомогу на місці.

Допис Кличка. Фото: скриншот

Нагадаємо, 2 листопада російські окупанти атакували Київ. У Святошинському районі впали уламки БпЛА, внаслідок чого сталася пожежа в багатоповерхівці.

Також повторні вибухи в Києві пролунали близько 08:40. Окупанти продовжують атаку.