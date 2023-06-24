В Киеве увеличилось количество жертв ночной ракетной атаки
Падение обломков сбитой ночью российской ракеты на киевскую многоэтажку убило уже троих человек. Часть жертв не идентифицирована, поэтому нужен ДНК-анализ.
Об этом сообщил на своем Telegram-канале министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.
Число погибших растет
По словам Игоря Клименко, в результате попадания обломка российской ракеты в жилой 25-этажный дом в Соломенском районе Киева возросло количество жертв.
По состоянию на утро 24 июня известно о трех погибших.
Восемь человек были травмированы.
Сотрудники ГСЧС спасли 24 человека из пораженного дома.
На месте трагедии
Клименко подчеркнул, что место падения обломков оцеплено правоохранителями.
Они развернули мобильный пункт приема заявлений от граждан.
Очень важны, отметил министр внутренних дел, обращения о пропавших без вести — поскольку часть жертв до сих пор не идентифицирована.
Также Игорь Клименко заявил, что для идентификации требуется ДНК-анализ.
Напомним, ранее руководитель Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил о двух погибших.