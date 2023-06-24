В Киеве увеличилось количество жертв ночной ракетной атаки

На месте падения обломков на многоэтажку. Фото: Reuters/Valentyn Ogirenko

Падение обломков сбитой ночью российской ракеты на киевскую многоэтажку убило уже троих человек. Часть жертв не идентифицирована, поэтому нужен ДНК-анализ.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

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Число погибших растет

По словам Игоря Клименко, в результате попадания обломка российской ракеты в жилой 25-этажный дом в Соломенском районе Киева возросло количество жертв.

По состоянию на утро 24 июня известно о трех погибших.

Восемь человек были травмированы.

Сотрудники ГСЧС спасли 24 человека из пораженного дома.

Клименко о росте числа жертв

На месте трагедии

Клименко подчеркнул, что место падения обломков оцеплено правоохранителями.

Они развернули мобильный пункт приема заявлений от граждан.

Очень важны, отметил министр внутренних дел, обращения о пропавших без вести — поскольку часть жертв до сих пор не идентифицирована.

Также Игорь Клименко заявил, что для идентификации требуется ДНК-анализ.

Напомним, ранее руководитель Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил о двух погибших.