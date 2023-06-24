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У Києві зросла кількість жертв нічної ракетної атаки

24 червня 2023 09:04
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
У Києві зросла кількість жертв нічної ракетної атаки
На місці падіння уламків на багатоповерхівку. Фото: Reuters/Valentyn Ogirenko
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Падіння уламків збитої уночі російської ракети на київську багатоповерхівку убило уже трьох людей. Частина жертв є неідентифікованою, тому потрібен ДНК-аналіз.

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

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Кількість загиблих росте

За словами Ігоря Клименка, внаслідок потрапляння уламка російської ракети в житловий 25-поверховий будинок в Солом’янському районі Києва зросла кількість жертв.

Станом на ранок 24 червня відомо про трьох загиблих.

Вісім осіб було травмовано. 

Співробітники ДСНС врятували 24 особи із ураженого будинку.

Клименко про зростання кількості жертв
Клименко про зростання кількості жертв

На місці трагедії

Клименко наголосив, що місце падіння уламків очеплене правоохоронцями.

Вони розгорнули мобільний пункт прийому заяв від громадян.

Дуже важливими, зазначив міністр внутрішніх справ, є звернення щодо зниклих безвісті — оскільки частина жертв досі неідентифіковані.

Також Ігор Клименко заявив, що для ідентифікації потрібен ДНК-аналіз.

Нагадаємо, раніше керівник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко повідомив про двох загиблих.

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