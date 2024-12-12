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В Киеве выросли цены на такси из-за воздушной тревоги

12 декабря 2024 21:40
Евгения Брюховецкая - редактор
Воздушная тревога в Киеве вызвала скачок цен на такси
Автомобили. Фото: Новини.LIVE
Евгения Брюховецкая - редактор

В Киеве в четверг, 12 декабря, в 19:50 была объявлена воздушная тревога. В результате весь коммунальный наземный транспорт перестал курсировать, а потому цены на такси стремительно выросли.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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К примеру, клиентам Bolt сегодня вечером придется заплатить по меньшей мере 598 гривен, чтобы добраться с улицы Мечникова (возле метро Кловская) до жилого массива Позняки. Расстояние между пунктами около 13 километров, а время в пути — 24 минуты.

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Скриншот из приложения

А чтобы доехать из того же центра в Вишневое — пассажиру нужно приготовить 731 гривну. Расстояние до точки около 17 километров и 27 минут в пути.

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Скриншот из приложения

До массива Оболонь цена в 11 километрах составляет около 495 гривен, а время в пути — 21 минута.

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Скриншот из приложения

А в левобережный район Троещина стоимость достигает 740 гривен. В то же время, расстояние около 14 километров в зависимости от точки прибытия и поездка продлится 24 минуты.

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Скриншот из приложения

Напомним, киевляне просят правительство отменить остановку общественного транспорта во время воздушной тревоги. Им приходится переплачивать за услуги частных перевозчиков.

Также жители столицы неоднократно создавали петиции по открытию наземных станций метро во время воздушной тревоги. Однако их не открывают для пассажиров из-за соображений безопасности.

Киев такси воздушная тревога цены война в Украине общественный транспорт

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