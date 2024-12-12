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У Києві зросли ціни на таксі через повітряну тривогу

12 грудня 2024 21:40
Євгенія Брюховецька - редактор
Повітряна тривога у Києві спричинила стрибок цін на таксі
Автомобілі. Фото: Новини.LIVE
Євгенія Брюховецька - редактор

У Києві у четвер, 12 грудня, о 19:50 була оголошена повітряна тривога. Внаслідок цього весь комунальний наземний транспорт перестав курсувати, а тому ціни на таксі стрімко зросли.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Ціни на таксі у Києві

Наприклад, клієнтам Bolt сьогодні увечері доведеться заплатити щонайменше 598 гривень, аби дістатися з вулиці Мечникова (поблизу метро Кловська) до житлового масиву Позняки. Відстань між пунктами близько 13 кілометрів, а час в дорозі 24 хвилини.

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А щоб доїхати з того ж центру до Вишневого — пасажиру треба приготувати 731 гривню. Відстань до точки близько 17 кілометрів й 27 хвилин в дорозі.

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До масиву Оболонь ціна за 11 кілометрів становить близько 495 гривень, а час в дорозі — 21 хвилина.

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А до лівобережного району Троєщина вартість сягає аж 740 гривень. Водночас відстань близько 14 кілометрів залежно від точки прибуття та поїздка триватиме 24 хвилини.

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Нагадаємо, кияни просять уряд скасувати зупинку громадського транспорту під час повітряної тривоги. Їм доводиться переплачувати за послуги приватних перевізників. 

Також мешканці столиці неодноразово створювали петиції щодо відкриття наземних станцій метро під час повітряної тривоги. Однак їх не відкривають для пасажирів через міркування безпеки.

Київ таксі повітряна тривога ціни війна в Україні громадський транспорт

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