В Киево-Печерской Лавре верующие УПЦ МП собирают деньги на залог митрополиту Павлу

Верующие УПЦ МП открыли сбор денег для митрополита Павла. Фото: Андрей Ковалев

Прихожане Московской церкви в Киево-Печерской Лавре открыли сбор средств на залог для митрополита УПЦ МП Павла. Сумма сбора не много, не мало – более 33 миллионов гривен.

Об этом сообщил общественный и церковный деятель (ПЦУ), спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев.

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Митрополита УПЦ МП Павла, подозреваемого в открытой поддержке агрессии РФ против украинского народа, суд недавно отправил под арест в СИЗО.

Теперь для его освобождения необходимо собрать 33 млн 300 тыс. грн.

"Пока весь украинский народ собирает деньги на беспилотники для Вооруженных сил Украины, донатит на оборону Украины и победу над российскими оккупантами, в Киево-Печерской лавре адепты Московского патриархата собирают деньги на залог подозреваемого агента Кремля, так называемого "митрополита Павла". Как он сам просил его называть не "Паша Мерседес", а "Паша Тесла"", — написал Ковалев.

Верующие УПЦ МП открыли сбор денег для митрополита Павла. Скриншот сообщения

Что известно об этом деле

В пятницу, 14 июля, суд принял решение изменить условия содержания для митрополита УПЦ МП Павла, заменяя круглосуточный домашний арест на заключение под стражу до 14 августа. Однако есть возможность освобождения под залог, размер которого составляет более 33 миллионов гривен.

Добавим, что Служба безопасности Украины разоблачила новые факты подрывной деятельности против Украины, в которых принимал участие митрополит УПЦ (МП) Павел. А именно бывший настоятель Киево-Печерской Лавры Павел (Петр Лебедь).

Также мы писали, что 30 июня в Соломенском районном суде состоялось судебное заседание по делу митрополита Павла (Лебедя). Прокуратура требовала продлить ему круглосуточный домашний арест.

А 29 июня ряд Telegram-каналов опубликовал информацию о том, что митрополит УПЦ (МП) Павел приехал в Киево-Печерскую Лавру. Однако в Киевской областной прокуратуре это опровергли.