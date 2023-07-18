Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow У Києво-Печерській Лаврі віряни УПЦ МП збирають гроші на заставу митрополиту Павлу arrow

У Києво-Печерській Лаврі віряни УПЦ МП збирають гроші на заставу митрополиту Павлу

18 липня 2023 14:34
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
У Києво-Печерській Лаврі віряни УПЦ МП збирають гроші на заставу митрополиту Павлу
Віряни УПЦ МП відкрили збір грошей для митрополита Павла. Фото: Андрій Ковальов
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Прихожани Московської церкви в Києво-Печерській Лаврі відкрили збір коштів на заставу для митрополита УПЦ МП Павла. Сума збору не багато, не мало — понад 33 мільйони гривень.

Про це повідомив громадський та церковний діяч (ПЦУ), речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов.

Читайте також:

Збір коштів для московського патріарха

Митрополита УПЦ МП Павла, якого підозрюють у відкритій підтримці агресії РФ проти українського народу, суд нещодавно відправив під арешт у СІЗО.

Тепер для його звільнення необхідно зібрати 33 млн 300 тис. грн для його звільнення.

"Поки весь український народ збирає гроші на безпілотники для Збройних сил України, донатить на оборону України та перемогу над російськими окупантами, у Києво-Печерській лаврі адепти Московського патріархату збирають гроші на заставу підозрюваного агента Кремля, так званого "митрополита Павла" – громадянина Петра Лебедя, як він сам просив його називати не "Паша Мерседес", а "Паша Тесла"", — написав Ковальов.

 

Віряни УПЦ МП відкрили збір грошей для митрополита Павла. Скриншот допису

Що відомо про цю справу

У пʼятницю, 14 липня, суд ухвалив рішення змінити умови утримання для митрополита УПЦ МП Павла, замінюючи цілодобовий домашній арешт на взяття під варту до 14 серпня. Однак є можливість звільнення під заставу, розмір якої становить понад 33 мільйони гривень.

Додамо, що Служба безпеки України викрила нові факти підривної діяльності проти України, у яких брав участь митрополит УПЦ (МП) Павло. А саме настоятель Києво-Печерської Лаври Павло (Петро Лебідь).

Також ми писали, що 30 червня у Солом'янському районному суді відбулося судове засідання у справі митрополита Павла (Лебедя). Прокуратура вимагала продовжити йому цілодобовий домашній арешт.

А 29 червня низка Telegram-каналів опублікувала інформацію про те, що митрополит УПЦ (МП) Павло приїхав до Києво-Печерської Лаври. Проте у Київській обласній прокуратурі це спростували.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

22:38 У Києві працівники ТЦК вигадали новий спосіб "заманити" чоловіків до військкомату

06:40Ціна на дорогоцінні метали: скільки коштує 1г золота в Україні

23:20 Кермування напідпитку: змінилися правила перевірки водіїв

Новина з фото

00:44Україною шириться повітряна тривога: загроза атаки ракет та БпЛА

Новина з відео

07:00Блекаут не за горами: Одещина готується до нових знеструмлень

None

Фонд MK Foundation передав прикордонникам мінівени та машини швидкої допомоги

Оновлено

02:25Вибухи лунають в Черкаській області: обстріл ракетами

Новина з фото

13:18 Сергія Бабкіна звинуватили в підтримці росіян

07:46 Мудрик став трансферною ціллю двох відомих клубів

10:48 Коли в Україні перестануть роздавати повістки на вулицях: що говорить закон

17:30 Сержант Маркус розповів про серйозні втрати техніки та оголосив великий збір

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз