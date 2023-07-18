У Києво-Печерській Лаврі віряни УПЦ МП збирають гроші на заставу митрополиту Павлу

Віряни УПЦ МП відкрили збір грошей для митрополита Павла. Фото: Андрій Ковальов

Прихожани Московської церкви в Києво-Печерській Лаврі відкрили збір коштів на заставу для митрополита УПЦ МП Павла. Сума збору не багато, не мало — понад 33 мільйони гривень.

Про це повідомив громадський та церковний діяч (ПЦУ), речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов.

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Митрополита УПЦ МП Павла, якого підозрюють у відкритій підтримці агресії РФ проти українського народу, суд нещодавно відправив під арешт у СІЗО.

Тепер для його звільнення необхідно зібрати 33 млн 300 тис. грн для його звільнення.

"Поки весь український народ збирає гроші на безпілотники для Збройних сил України, донатить на оборону України та перемогу над російськими окупантами, у Києво-Печерській лаврі адепти Московського патріархату збирають гроші на заставу підозрюваного агента Кремля, так званого "митрополита Павла" – громадянина Петра Лебедя, як він сам просив його називати не "Паша Мерседес", а "Паша Тесла"", — написав Ковальов.

Віряни УПЦ МП відкрили збір грошей для митрополита Павла. Скриншот допису

Що відомо про цю справу

У пʼятницю, 14 липня, суд ухвалив рішення змінити умови утримання для митрополита УПЦ МП Павла, замінюючи цілодобовий домашній арешт на взяття під варту до 14 серпня. Однак є можливість звільнення під заставу, розмір якої становить понад 33 мільйони гривень.

Додамо, що Служба безпеки України викрила нові факти підривної діяльності проти України, у яких брав участь митрополит УПЦ (МП) Павло. А саме настоятель Києво-Печерської Лаври Павло (Петро Лебідь).

Також ми писали, що 30 червня у Солом'янському районному суді відбулося судове засідання у справі митрополита Павла (Лебедя). Прокуратура вимагала продовжити йому цілодобовий домашній арешт.

А 29 червня низка Telegram-каналів опублікувала інформацію про те, що митрополит УПЦ (МП) Павло приїхав до Києво-Печерської Лаври. Проте у Київській обласній прокуратурі це спростували.