В Киево-Печерской лавре впервые молились за упокой Ивана Мазепы

Киево-Печерская лавра в Киеве. Фото: Новости.

В воскресенье, 11 июня, в Киево-Печерской лавре впервые в истории молились за упокой гетмана Ивана Мазепы. Именно за его счет была построена Всехсвятовская церковь Лавры. Богослужение прошло по случаю 325-летия освящения храма.

Богослужение транслировалось на Facebook-странице Православной Церкви Украины.

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Богослужение в Лавре

В воскресенье, 11 июня, в Свято-Михайловском Златоверхом кафедральном соборе Лавры в день Всех святых состоялась Божественная литургия, которую возглавил Блаженнейший Митрополит Епифаний.

Во время сегодняшнего богослужения в Лавре впервые в истории правили панихиду по ее меценату — гетману Ивану Мазепе.

Отметим, на украинского гетмана еще при жизни была наложена анафема российской имперской церковью за отказ подчиняться Московии. Украина никогда не признавала силу этой анафемы, а украинцы по всему миру молились за упокой Мазепы.

Что известно о гетмане Мазепе

Иван Мазепа — украинский военный, политический и государственный деятель. Гетман Войска Запорожского, глава казацкого государства на Левобережной (1687-1704гг.) и всей Приднепровской Украине (1704-1709 гг.). Князь Священной Римской империи (1707-1709 гг.).

После того как стал гетманом, Мазепа пытался восстановить авторитет гетманства в Украине и внес большой вклад в экономически-культурное развитие Левобережья.

Выдающийся государственный деятель заботился не только о политическом, экономическом и военном могуществе Украины, но и о ее культуре, о подъеме образования, науки, искусства, укреплении авторитета церкви.

Напомним, 6 июня Минкульт завершил работу в Киево-Печерской лавре и подписал с заповедником соответствующий акт. У представителей УПЦ МП было три дня, чтобы покинуть помещение.