У Києво-Печерській лаврі вперше молились за упокій Івана Мазепи

Києво-Печерська лавра у Києві. Фото: Новини.LIVE

У неділю, 11 червня, у Києво-Печерській лаврі вперше в історії молились за упокій гетьмана Івана Мазепи. Саме його коштом була збудована Всіхсвятівська церква Лаври. Богослужіння пройшло з нагоди 325-річчя освячення храму.

Богослужіння транслювалось на Facebook-сторінці Православної Церкви України.

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Богослужіння у Лаврі

У неділю, 11 червня, у Свято-Михайлівському Золотоверхому кафедральному соборі Лаври у день Всіх святих відбулась Божественна літургія, яку очолив Блаженнійший Митрополит Епіфаній.

Під час сьогоднішнього богослужіння у Лаврі вперше в історії правили панахиду за її меценатом — гетьманом Іваном Мазепою.

Зазначимо на українського гетьмана ще за життя була накладена анафема російською імперською церквою за відмову коритись Московії. Україна ж ніколи не визнавала чинності цієї анафеми, а українці по всьому світу молилися за упокій Мазепи.

Що відомо про гетьмана Мазепу

Іван Мазепа — український військовий, політичний і державний діяч. Гетьман Війська Запорозького, голова козацької держави на Лівобережній (1687–1704 рр.) і всій Наддніпрянській Україні (1704–1709 рр.). Князь Священної Римської імперії (1707—1709 рр.).

Після того, як став гетьманом, Мазепа намагався відновити авторитет гетьманства в Україні і зробив великий внесок до економічно-культурного розвитку Лівобережжя.

Визначний державний діяч дбав не лише про політичну, економічну та військову могутність України, а й про її культуру, про піднесення освіти, науки, мистецтва, зміцнення авторитету церкви.

Нагадаємо, 6 червня Мінкульт завершив роботу у Києво-Печерській лаврі та підписав із заповідником відповідний акт. У представників УПЦ МП було три дні, щоб покинути приміщення.