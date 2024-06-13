В Киеве запретили продажу сигарет в киосках

В киосках столицы запретили продавать табачные изделия — решение Киевского совета
Во время заседания в червер, 13 июня, Киевский совет принял решение о запрете продавать табачные и подакцизные товары во всех киосках и МАФах Киева. А также в ближайшие годы существенно уменьшить в городе количество таких сооружений.
Об этом заявил депутат Киевского совета Александр Мищенко во время пленарного заседания 13 июня 2024 года.
Запрет на продажу сигарет в киосках Киева
Киевский городской совет принял решение запретить продажу табачных и подакцизных товаров в киосках и малых архитектурных формах (МАФах) Киева.
Проект решения, вынесенный на рассмотрение столичных депутатов, поначалу не предусматривал запрета на торговлю сигаретами в МАФах. Однако во время заседания Киевсовета депутат от фракции "Европейская солидарность" Александр Мищенко внес правку относительно такого запрета. Ее поддержали большинством голосов.
"Я считаю, что не должны сигареты продаваться в киосках", — отметил Мищенко.
Кроме того, сами МАФы запретили устанавливать возле метро, клумб, пешеходных дорожек и административных зданий. Также Мищенко предложил ввести в МАФах обязательную продажу книг.
Напомним, украинские власти намерены увеличить ставки акцизного налога на топливо и табак с целью приближения действующих норм к требованиям законодательства Европейского Союза (ЕС). Известно, как это повлияет на кошелек простого потребителя.
Ранее мы писали, что парламентская временная специальная комиссия призывает восстановить местное самоуправление в Киеве. Там также предлагают разработать законодательные предложения по законодательству о столице.
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