У Верховній Раді пропонують зміни до закону про столицю

Засідання ТСК. Фото: Віталій Безгін

Парламентська тимчасова спеціальна комісія закликає відновити місцеве самоврядування міста Києва. Там також пропонують розробити законодавчі пропозиції, щодо законодавства про столицю.

Про це повідомляють Новини.LIVE у понеділок, 4 червня..

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На третьому засіданні ТСК Верховної Ради України, яке було зосереджене на моніторингу та оцінці ефективності місцевого самоврядування та виконавчих органів у Києві під час воєнного стану, основна увага була приділена розгляду законодавчих питань, пов’язаних з управлінням містом. Обговорювалися такі питання, як роль Києва у структурі державного управління, межі міста та його районів, а також розподіл повноважень між місцевими та центральними органами влади.

Голова ТСК депутат Віталій Безгін підкреслив, що Київ не досяг повної децентралізації, зазначивши, що в місті існує змішання контрольних та виконавчих функцій.

"Першою людиною, бенефіціаром, зацікавленим у змінах закону, мав би бути мер Києва. Який би сказав: я хочу незалежний виконком, а держава нехай займається координацією, наглядом", — заявив Безгін.

Юрій Ганущак, директор Інституту розвитку територій, представив два можливі сценарії адміністративного устрою Києва: модель "Громада + район" або "Громада + район + регіон". Він вважає, що модель "Громада + район" є оптимальною, оскільки вона відповідає конституційним нормам і забезпечує національну безпеку через диверсифікацію ризиків, передаючи більшу частину повноважень на районні ради.

Василь Куйбіда, колишній глава Мінрегіонбуду, висловив думку, що держава не повинна передавати право встановлення адміністративно-територіального устрою на рівень міст, закликаючи до перегляду та уніфікації цієї норми.

"Це не йдеться тільки про Київ, це йдеться про всі міста. Я вважаю, що цю норму треба переглянути й уніфікувати. Усі адміністративно-територіальні одиниці в державі мають встановлюватися єдиним порядком", — додав Куйбіда.

Депутат Київради Андрій Вітренко заявив, що у Києві не може існувати система управління, встановлена за часів Януковича, і що місто заслуговує на справжню децентралізацію.

Володимир Бондаренко, заступник міського голови, підкреслив необхідність адаптації законодавства до сучасних умов, визнаючи, що Київ має застаріле регулювання.

Член ТСК Олександр Аліксійчук наголосив на важливості розробки якісного законопроєкту, який забезпечить чіткий розподіл повноважень, ресурсів та контролю.

На завершення засідання Віталій Безгін заявив, що центральна влада повинна підготувати законодавчі пропозиції щодо столичного законодавства, регулювання Київської агломерації, меж міста та районів, а також потенційних змін до бюджетного кодексу та законодавства про воєнний стан. Він підкреслив, що основними бенефіціарами цих змін повинні бути жителі Києва.

Нагадаємо, Київська міська державна адміністрація планує розпочати ремонт та модернізацію мосту Метро, який поєднує лівий та правий береги Дніпра. На заплановані роботи мерія столиці пропонує витратити 2 мільярди гривень.

Раніше ми писали, що за поточний рік підтримка киянами мера столиці Віталія Кличка суттєво впала. Низка опитаних повністю не схвалює його роботу на посту міського голови Києва.