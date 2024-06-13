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У кіосках столиці заборонили продавати тютюнові вироби — рішення Київської ради

13 червня 2024 18:45
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
У Києві заборонили продаж цигарок у кіосках
Дівчина купує товар у кіоску з тютюновими виробами. Фото: РБК-Україна
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

Під час плнераного засідання у червер, 13 червня, Київська рада ухвалила рішення про заборону продавати тютюнові та підакцизні товари у всіх кіосках і МАФах Києва. А також протягом найближчих років суттєво зменшити у місті кількість таких споруд.

Про це заявив депутат Київської ради Олександр Міщенко під час пленарного засідання 13 червня 2024 року.

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Заборона на продаж цигарок у кіосках Києва

Київська міська рада ухвалила рішення заборонити продаж тютюнових та підакцизних товарів у кіосках та малих архітектурних формах (МАФах) Києва.

Проєкт рішення, винесений на розгляд столичних депутатів, спочатку не передбачав заборону на торгівлю сигаретами в МАФах. Однак, під час засідання Київради, депутат від фракції "Європейська солідарність" Олександр Міщенко вніс правку щодо такої заборони. Її підтримали більшістю голосів.

"Я вважаю, що не повинні сигарети продаватися у кіосках", — зазначив Міщенко.

Окрім цього, самі МАФи заборонили  встановлювати біля метро, ​​клумб, пішохідних доріжок та адміністративних будівель. Також Міщенко запроаонував ввести у МАФах обов'язковий продаж книжок.

Нагадаємо, українська влада має намір збільшити ставки акцизного податку на пальне та тютюн з метою наближення чинних норм до вимог законодавства Європейського Союзу (ЄС). Відомо, як це вплине на гаманець простого споживача.

Раніше ми писали, що парламентська тимчасова спеціальна комісія закликає відновити місцеве самоврядування міста Києва. Там також пропонують розробити законодавчі пропозиції щодо законодавства про столицю.

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Київрада
МАФи
Україна
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Київ
Віктор Циганков
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