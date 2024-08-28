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В Киев возвращаются экстренные отключения света — в ДТЭК объяснили ситуацию

28 августа 2024 23:51
Дмитрий Галушка - Редактор
В Киеве восстанавливают экстренные отключения света
Энергетики производят работы на объекте. Фото: ДТЭК
Дмитрий Галушка - Редактор

В Киеве снова вводятся экстренные отключения электроэнергии. Тех жителей столицы, у которых есть свет, просят экономно его использовать.

Об этом сообщает ДТЭК в среду, 28 августа.

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"По команде Укрэнерго вводим экстренные отключения", — говорится в сообщении.

В ДТЭК напомнили, что при экстренных отключениях свет выключается не по графику, а там, где это необходимо, и на столько времени, сколько нужно для стабилизации энергосистемы.

"К сожалению, в таких случаях невозможно предусмотреть время восстановления света", — добавили в компании.

Также специалисты ДТЭК призвали всех, у кого сейчас есть свет, максимально экономно его использовать. Они объяснили, что это поможет уменьшить нагрузку на энергосистему и ускорить восстановление питания для тех, кто без света.

"Спасибо за ваше сознание и поддержку!" — отметили в компании.

Отключение света
Сообщение от ДТЭК. Фото: скриншот

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