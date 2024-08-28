У Києві відновлюють екстрені відключення світла

У Київ повертаються екстрені відключення світла — в ДТЕК пояснили ситуацію
У Києві знову запроваджуються екстрені відключення електроенергії. Тих мешканців столиці, у яких є світло, просять економічно його використовувати.
Про це повідомляє ДТЕК у середу, 28 серпня.
В Києві відновлюються екстрені відключення
"За командою Укренерго вводимо екстрені відключення", — говориться у повідомленні.
В ДТЕК нагадали, що під час екстрених відключень світло вимикається не за графіком, а там, де це необхідно, і на стільки часу, скільки потрібно для стабілізації енергосистеми.
"На жаль, у таких випадках неможливо передбачити час відновлення світла", — додали у компанії.
Також фахівці ДТЕК закликали всіх, у кого зараз є світло, максимально економно його використовувати. Вони пояснили, що це допоможе зменшити навантаження на енергосистему та прискорити відновлення живлення для тих, хто наразі без світла.
"Дякуємо за вашу свідомість і підтримку!" — зазначили у компанії.
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