Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow В Киевсовете ответили, могут ли закрыть мост Метро в столице arrow

В Киевсовете ответили, могут ли закрыть мост Метро в столице

19 декабря 2023 11:05
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Киевсовете ответили, могут ли закрыть мост Метро в столице
Мост Метро в Киеве. Фото: depositphotos
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Последние два года мост Метро в Киеве находится не в самом лучшем состоянии. Бюджет на его капитальный ремонт уже был выделен, но пока приказа закрывать мост не было.

Об этом сообщил глава постоянной комиссии Киевсовета по вопросам бюджета, социально-экономического развития и инвестиционной деятельности Андрей Витренко в эфире телемарафона.

Читайте также:

Закроют ли мост Метро в Киеве

По словам Витренко, последние два года мост находится не в самом лучшем состоянии. Красная ветвь метро в столице может частично закрыться на ремонт, но пока экспертиза не подтвердила аварийное состояние моста, этого не будет. Однако в этом году был выделен бюджет на его капитальный ремонт или вообще какие-либо ремонтные работы, с этим связанные.

"Два года на это никто не обращал внимания, просто констатировали такой факт. Если покажет экспертиза, что мост метро нужно будет закрывать, сейчас выделены средства на разработку проектно-сметной документации, на создание соответствующих поисковых работ", говорит чиновник.

Однако, если придется закрыть мост, то это "апокалиптический сценарий", ведь он соединяет два берега. Это также повлияет на передвижение не только гражданских граждан, но и на определенные поступления, обеспечивающие деятельность Сил обороны.

"Это, по-моему, апокалиптический сценарий, потому что мы все понимаем, какое значение имеют мосты для города Киева, которых катастрофически не хватает. Это стратегические объекты для передвижения не только граждан. У нас в стране военное положение, которое повлияло связан с определенными ограничениями и необходимостью ресурсного обеспечения деятельности Сил обороны. Поэтому это страшное событие, которое может произойти в любой момент", — признал Витренко.

Напомним, недавно в КГГА рассказали, что за первые сутки пассажирам, вынужденным совершать пересадки на станции метро "Лыбидская", вернули почти 18,5 тысячи поездок. Общая сумма составила 110 тысяч гривен.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

19:17 Экс-командир ответил, сколько украинцев необходимо мобилизовать в 2024 году

01:22 Кого не заберут на войну — 10 категорий граждан, которых нельзя мобилизовать на фронт

Проигрываем войну или принимаем сложное решение — что в Раде думают о мобилизации женщин - 80x80

Проигрываем войну или принимаем сложное решение — что в Раде думают о мобилизации женщин

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

08:43 Украинцы могут получить 5 тыс. грн от ПриватБанка — что нужно успеть до 31 декабря

22:43 Некоторые украинцы могут потерять бронь от мобилизации — кого касается

23:30 Тарифы на газ в 2024 году изменятся — стали известны цены на январь

Актуальное по теме