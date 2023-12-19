В Киевсовете ответили, могут ли закрыть мост Метро в столице

Мост Метро в Киеве. Фото: depositphotos

Последние два года мост Метро в Киеве находится не в самом лучшем состоянии. Бюджет на его капитальный ремонт уже был выделен, но пока приказа закрывать мост не было.

Об этом сообщил глава постоянной комиссии Киевсовета по вопросам бюджета, социально-экономического развития и инвестиционной деятельности Андрей Витренко в эфире телемарафона.

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По словам Витренко, последние два года мост находится не в самом лучшем состоянии. Красная ветвь метро в столице может частично закрыться на ремонт, но пока экспертиза не подтвердила аварийное состояние моста, этого не будет. Однако в этом году был выделен бюджет на его капитальный ремонт или вообще какие-либо ремонтные работы, с этим связанные.

"Два года на это никто не обращал внимания, просто констатировали такой факт. Если покажет экспертиза, что мост метро нужно будет закрывать, сейчас выделены средства на разработку проектно-сметной документации, на создание соответствующих поисковых работ", — говорит чиновник.

Однако, если придется закрыть мост, то это "апокалиптический сценарий", ведь он соединяет два берега. Это также повлияет на передвижение не только гражданских граждан, но и на определенные поступления, обеспечивающие деятельность Сил обороны.

"Это, по-моему, апокалиптический сценарий, потому что мы все понимаем, какое значение имеют мосты для города Киева, которых катастрофически не хватает. Это стратегические объекты для передвижения не только граждан. У нас в стране военное положение, которое повлияло связан с определенными ограничениями и необходимостью ресурсного обеспечения деятельности Сил обороны. Поэтому это страшное событие, которое может произойти в любой момент", — признал Витренко.

Напомним, недавно в КГГА рассказали, что за первые сутки пассажирам, вынужденным совершать пересадки на станции метро "Лыбидская", вернули почти 18,5 тысячи поездок. Общая сумма составила 110 тысяч гривен.