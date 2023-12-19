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У Київраді відповіли, чи можуть закрити міст Метро в столиці

19 грудня 2023 11:05
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У Київраді відповіли, чи можуть закрити міст Метро в столиці
Міст Метро в Києві. Фото: depositphotos
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Останні два роки міст Метро у Києві перебуває в ненайкращому стані. Бюджет на його капітальний ремонт уже виділили, але поки наказу закривати міст не було.

Про це повідомив голова постійної комісії Київради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності Андрій Вітренко в ефірі телемарафону.

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За словами Вітренка, останні два роки міст перебуває в ненайкращому стані. Червона гілка метро в столиці може частково закритися на ремонт, але поки експертиза не підтвердила аварійний стан моста, цього не буде. Однак цього року було виділено бюджет на його капітальний ремонт або взагалі будь-які ремонтні роботи, з цим пов'язані.

"Два роки на це ніхто не звертав уваги, просто констатували такий факт. Якщо покаже експертиза, що міст метро треба буде закривати, зараз виділені кошти на розробку проєктро-кошторисної документації, на створення відповідних пошукових робіт", — каже посадовець. 

Проте, якщо ж доведеться закрити міст, то це "апокаліптичний сценарій", адже він сполучає два береги. Це також вплине на пересування не лише цивільних громадян, а й на певні надходження,  які забезпечують діяльність Сил оборони. 

"Це, як на мене, апокаліптичний сценарій, тому що ми всі розуміємо, яке значення мають мости для міста Києва, що їх катастрофічно не вистачає. Це стратегічні об'єкти для пересування не лише громадян. У нас в країні воєнний стан, який пов'язаний з певними обмеженнями і необхідністю ресурсного забезпечення діяльності Сил оборони. Тому це страшна подія, яка може статися будь-якої миті", — визнав Вітренко. 

Нагадаємо, нещодавно у КМДА розповіли, що за першу добу пасажирам, які вимушені здійснювати пересадки на станції метро "Либідська", повернули майже 18,5 тисяч поїздок. Загальна сума склала 110 тис. грн. 

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