У КМДА розповіли, скільки коштів повернули киянам через закриття метро

Кияни в метро. Фото: Вечірній Київ

За першу добу пасажирам, які вимушені здійснювати пересадки на станції метро "Либідська", повернули майже 18,5 тисяч поїздок. Загальна сума компенсації за першу добу склала понад 110 тис. грн.

Про це повідомляють в Київській міській державній адміністрації.

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У відомстві розповіли, що загалом за першу добу пасажирам, які вимушені здійснювати пересадки на станції метро "Либідська", повернули майже 18,5 тисяч поїздок.

З них 9 729 поїздок компенсували тим, хто як пересадку використовував наземний громадський транспорт. А ще 8 624 — додаткові поїздки в метро на "синій" гілці метро.

Загальна сума компенсації за першу добу становила понад 110 тис. грн.

Зазначається, що система компенсації поїздок за пересадку через ремонт ділянки між станціями метро "Деміївська" — "Либідська" запрацювала вчора, 18 грудня.

Нагадаємо, раніше в мережі з'явилася інформація, що в Києві планують закрити на ремонт тунель у ще двох станціях метро для користування містянами. Йдеться про станції "синьої" гілки метро "Почайну" і "Тараса Шевченка".

Однак у КМДА заявили, що ніякі станції закриватися не будуть. Ремонт на цій ділянці відбуватиметься влітку.