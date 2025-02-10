Обыски в Киевском горсовете — НАБУ обнаружило миллионы в незаконных схемах

Деньги, которые обнаружили в Киевском горсовете. Фото: скриншот из видео

В Киевском городском совете сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры провели обыски. Они проходили в рамках операции "Чистый город".

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ в Telegram в понедельник, 10 февраля.

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Обыски в Киевском горсовете

В НАБУ отметили, что обыски проходили у связанных с организатором преступной схемы лиц. Речь идет о деле незаконного строительства.

Деньги, которые обнаружили в Киевском горсовете. Фото: НАБУ

В банковских ячейках правоохранители обнаружили крупную сумму денежных средств:

более 6,4 млн долларов;

630 тыс. евро;

800 тыс. гривен.

Деньги, которые обнаружили в Киевском горсовете. Фото: НАБУ

Деньги, которые обнаружили в Киевском горсовете. Фото: НАБУ

"В начале февраля были разоблачены десять членов преступной организации, причастных к незаконному завладению ценной столичной землей", — добавили в НАБУ.

Напомним, 10 февраля начальник КГВА Тимур Ткаченко взял под личный контроль расследование дел о незаконном присвоении земли в Киеве.

Также недавно НАБУ провело операцию "Чистый город" в Киевском городском совете, где были выявлены "туалетные схемы", к которым были причастны коррумпированные чиновники.