Обыски в Киевском горсовете — НАБУ обнаружило миллионы в незаконных схемах

В Киевском горсовете провели обыски — сколько обнаружили денег
В Киевском городском совете сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры провели обыски. Они проходили в рамках операции "Чистый город".
Об этом сообщила пресс-служба НАБУ в Telegram в понедельник, 10 февраля.
Обыски в Киевском горсовете
В НАБУ отметили, что обыски проходили у связанных с организатором преступной схемы лиц. Речь идет о деле незаконного строительства.
В банковских ячейках правоохранители обнаружили крупную сумму денежных средств:
- более 6,4 млн долларов;
- 630 тыс. евро;
- 800 тыс. гривен.
"В начале февраля были разоблачены десять членов преступной организации, причастных к незаконному завладению ценной столичной землей", — добавили в НАБУ.
Напомним, 10 февраля начальник КГВА Тимур Ткаченко взял под личный контроль расследование дел о незаконном присвоении земли в Киеве.
Также недавно НАБУ провело операцию "Чистый город" в Киевском городском совете, где были выявлены "туалетные схемы", к которым были причастны коррумпированные чиновники.
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