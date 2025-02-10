Операція Чисте місто в Києві — в НАБУ розкрили деталі

Директор НАБУ Семен Кривонос. Фото: Новини.LIVE

Днями Національне антикорупційне бюро проводило операцію "Чисте місто" у Київській міській раді. Як з'ясувалося, здійснювалися "туалетні схеми", куди залучали корумпованих посадовців.

Про це розповів директор НАБУ Семен Кривонос під час брифінгу "Звіт про діяльність НАБУ та САП за друге півріччя 2024 року", передає кореспондент Новини.LIVE.

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Деталі операції "Чисте місто"

Кривонос пояснив, що "туалетна схема" — це коли реєструється начебто об'єкт нерухомості (громадський туалет) на земельній ділянці, а потім це дозволяє без аукціону отримати цю ділянку в оренду. Однак насправді цих туалетів на території могло і не бути.

Потім ці "туалети" приватизовували. Земельними ділянками заволодівали через, зокрема, корумпованих державних реєстраторів речових прав на нерухоме майно, використовуючи цю прогалину в законодавстві.

"Зараз десятьом особам зі складу злочинної організації, яка користувалася цією "схемою" впродовж 2022-2024 років, повідомили про підозру. Семеро — затримані. Майже всі перебувають під вартою", — йдеться у повідомленні.

Інших подробиць НАБУ поки що не може надати, однак обіцяє опублікувати детальне відеорозʼяснення, коли це буде можливо.

Нагадаємо, 6 лютого НАБУ та САП проводили масштабну операцію з викриття корупції в Київраді.

Того ж дня правоохоронці провели обшуки в соратника ексмера Києва Леоніда Черновецького — Дениса Комарницького.

Наразі Комарницький переховується, але в НАБУ заявили, що він досі перебуває в Україні. Правоохоронці оголосили його в розшук.