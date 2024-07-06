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В Киевской области поручили перевести пункты несокрушимости в рабочий режим

6 июля 2024 12:46
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Киевская область активирует все пункты несокрушимости
Пункт несокрушимости в Киеве. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Киевской области все пункты несокрушимости переведут в рабочий режим. Это решение было принято из-за сложной ситуации со светом.

Об этом сообщил начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко в субботу, 6 июня.

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По словам Кравченко, соответствующее поручение получили все районы и громады по результатам заседания штаба Совета обороны Киевской области.

Сейчас уже функционируют 225 пунктов, а к открытию готовы 397. 

"Получаю немало жалоб, что люди не знают адресов пунктов. Поэтому поручил ответственным, в первую очередь руководителям громад, обновить все данные и постоянно информировать жителей громад. Четкая информация: место, график и условия работы", — отметил начальник КОВА.

Кравченко сообщил, что обязательное оснащение пунктов несокрушимости включает: 

  • Свет;
  • интернет;
  • доступ к мобильной связи всех операторов;
  • вода;
  • аптечка;

Адреса всех пунктов несокрушимости и укрытий можно проверить в чат-боте в Telegram "Киевщина безопасная".

Напомним, госрегулятор Укрэнерго объявил об изменениях в графиках отключений света. Это нужно для проведения измерений фактического потребления в каждой области.

Также народный депутат от "Слуги народа" Юрий Камельчук назвал, сколько энергоблоков будет восстановлено в Украине до конца 2024 года. По его словам, речь идет о восьми.

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