Киевская область активирует все пункты несокрушимости

В Киевской области поручили перевести пункты несокрушимости в рабочий режим
В Киевской области все пункты несокрушимости переведут в рабочий режим. Это решение было принято из-за сложной ситуации со светом.
Об этом сообщил начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко в субботу, 6 июня.
Пункты несокрушимости в Киевской области
По словам Кравченко, соответствующее поручение получили все районы и громады по результатам заседания штаба Совета обороны Киевской области.
Сейчас уже функционируют 225 пунктов, а к открытию готовы 397.
"Получаю немало жалоб, что люди не знают адресов пунктов. Поэтому поручил ответственным, в первую очередь руководителям громад, обновить все данные и постоянно информировать жителей громад. Четкая информация: место, график и условия работы", — отметил начальник КОВА.
Кравченко сообщил, что обязательное оснащение пунктов несокрушимости включает:
- Свет;
- интернет;
- доступ к мобильной связи всех операторов;
- вода;
- аптечка;
Адреса всех пунктов несокрушимости и укрытий можно проверить в чат-боте в Telegram "Киевщина безопасная".
Напомним, госрегулятор Укрэнерго объявил об изменениях в графиках отключений света. Это нужно для проведения измерений фактического потребления в каждой области.
Также народный депутат от "Слуги народа" Юрий Камельчук назвал, сколько энергоблоков будет восстановлено в Украине до конца 2024 года. По его словам, речь идет о восьми.
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