Киевская область активирует все пункты несокрушимости

Пункт несокрушимости в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В Киевской области все пункты несокрушимости переведут в рабочий режим. Это решение было принято из-за сложной ситуации со светом.

Об этом сообщил начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко в субботу, 6 июня.

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Пункты несокрушимости в Киевской области

По словам Кравченко, соответствующее поручение получили все районы и громады по результатам заседания штаба Совета обороны Киевской области.

Сейчас уже функционируют 225 пунктов, а к открытию готовы 397.

"Получаю немало жалоб, что люди не знают адресов пунктов. Поэтому поручил ответственным, в первую очередь руководителям громад, обновить все данные и постоянно информировать жителей громад. Четкая информация: место, график и условия работы", — отметил начальник КОВА.

Кравченко сообщил, что обязательное оснащение пунктов несокрушимости включает:

Свет;

интернет;

доступ к мобильной связи всех операторов;

вода;

аптечка;

Адреса всех пунктов несокрушимости и укрытий можно проверить в чат-боте в Telegram "Киевщина безопасная".

Напомним, госрегулятор Укрэнерго объявил об изменениях в графиках отключений света. Это нужно для проведения измерений фактического потребления в каждой области.

Также народный депутат от "Слуги народа" Юрий Камельчук назвал, сколько энергоблоков будет восстановлено в Украине до конца 2024 года. По его словам, речь идет о восьми.