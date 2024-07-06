Київська область активує всі пункти незламності

Пункт незламності у Києві. Фото: Новини.LIVE

У Київській області всі пункти незламності переведуть в робочий режим. Це рішення було прийнято через складну ситуацію зі світлом.

Про це повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко у суботу, 6 червня.

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Пункти незламності у Київській області

За словами Кравченка, відповідне доручення отримали всі райони та громади за результатами засідання штабу Ради оборони Київської області.

Наразі вже функціонують 225 пунктів, а до відкриття готові 397.

"Отримую чимало скарг, що люди не знають адрес пунктів. Тому доручив відповідальним, в першу чергу керівникам громад, оновити всі дані та постійно інформувати мешканців громад. Чітка інформація: місце, графік та умови роботи", — зазначив начальник КОВА.

Кравченко повідомив, що обов’язкове оснащення пунктів незламності включає:

Світло;

інтернет;

доступ до мобільного зв’язку всіх операторів;

вода;

аптечка;

Адреси всіх пунктів незламності та укриттів можна перевірити в чат-боті у Telegram "Київщина безпечна".

Нагадаємо, держрегулятор Укренерго оголосив про зміни у графіках відключень світла. Це необхідно для проведення вимірювань фактичного споживання в кожній області.

Також народний депутат від "Слуги народу" Юрій Камельчук назвав, скільки енергоблоків відновлять в Україні до кінця 2024 року. За його словами, йдеться про вісім.