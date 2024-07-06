Київська область активує всі пункти незламності

У Київській області доручили перевести пункти незламності у робочий режим
У Київській області всі пункти незламності переведуть в робочий режим. Це рішення було прийнято через складну ситуацію зі світлом.
Про це повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко у суботу, 6 червня.
Пункти незламності у Київській області
За словами Кравченка, відповідне доручення отримали всі райони та громади за результатами засідання штабу Ради оборони Київської області.
Наразі вже функціонують 225 пунктів, а до відкриття готові 397.
"Отримую чимало скарг, що люди не знають адрес пунктів. Тому доручив відповідальним, в першу чергу керівникам громад, оновити всі дані та постійно інформувати мешканців громад. Чітка інформація: місце, графік та умови роботи", — зазначив начальник КОВА.
Кравченко повідомив, що обов’язкове оснащення пунктів незламності включає:
- Світло;
- інтернет;
- доступ до мобільного зв’язку всіх операторів;
- вода;
- аптечка;
Адреси всіх пунктів незламності та укриттів можна перевірити в чат-боті у Telegram "Київщина безпечна".
Нагадаємо, держрегулятор Укренерго оголосив про зміни у графіках відключень світла. Це необхідно для проведення вимірювань фактичного споживання в кожній області.
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