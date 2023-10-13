В Киевской области звучит сирена: есть ли опасность
13 октября 2023 08:31
Официально воздушную тревогу не объявляли
Сегодня утром, 13 октября, в Киевской области звучала сирена. Официально воздушную тревогу не объявляли.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Читайте также:
Сирена в Киевской области
По информации местных, сирену слышно в Вышгороде. Официальных комментариев от властей еще не было. Вероятно, проводится проверка системы оповещения.
В настоящее время карта воздушных тревог выглядит так:
Напомним, вчера, 12 октября, в некоторых районах Киева звучала сирена. Официально воздушную тревогу в столице не объявляли.