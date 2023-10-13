В Киевской области звучит сирена: есть ли опасность

Официально воздушную тревогу не объявляли

Сегодня утром, 13 октября, в Киевской области звучала сирена. Официально воздушную тревогу не объявляли.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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По информации местных, сирену слышно в Вышгороде. Официальных комментариев от властей еще не было. Вероятно, проводится проверка системы оповещения.

В настоящее время карта воздушных тревог выглядит так:

Карта тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, вчера, 12 октября, в некоторых районах Киева звучала сирена. Официально воздушную тревогу в столице не объявляли.