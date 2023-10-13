У Київській області лунає сирена: чи є небезпека
13 жовтня 2023 08:31
Офіційно повітряну тривогу не оголошували
Сьогодні зранку, 13 жовтня, у Київській області лунала сирена. Офіційно повітряну тривогу не оголошували.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
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За інформацією місцевих, сирену чутно у Вишгороді. Офіційних коментарів від влади ще не було. Ймовірно, проводиться перевірка системи оповіщення.
Наразі карта повітряних тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, вчора, 12 жовтня, у деяких районах Києва лунала сирена. Офіційно повітряну тривогу в столиці не оголошували.