У Київській області лунає сирена: чи є небезпека

Офіційно повітряну тривогу не оголошували

Сьогодні зранку, 13 жовтня, у Київській області лунала сирена. Офіційно повітряну тривогу не оголошували.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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За інформацією місцевих, сирену чутно у Вишгороді. Офіційних коментарів від влади ще не було. Ймовірно, проводиться перевірка системи оповіщення.

Наразі карта повітряних тривог має такий вигляд:

Карта тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, вчора, 12 жовтня, у деяких районах Києва лунала сирена. Офіційно повітряну тривогу в столиці не оголошували.