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У Київській області лунає сирена: чи є небезпека

13 жовтня 2023 08:31
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Київській області лунає сирена: чи є небезпека
Офіційно повітряну тривогу не оголошували
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні зранку, 13 жовтня, у Київській області лунала сирена. Офіційно повітряну тривогу не оголошували.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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За інформацією місцевих, сирену чутно у Вишгороді. Офіційних коментарів від влади ще не було. Ймовірно, проводиться перевірка системи оповіщення.

Наразі карта повітряних тривог має такий вигляд:

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Карта тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, вчора, 12 жовтня, у деяких районах Києва лунала сирена. Офіційно повітряну тривогу в столиці не оголошували.

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