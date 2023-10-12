У деяких района Києва лунає сирена: що сталося

Офіційно повітряну тривогу не оголошували

Сьогодні, 12 жовтня, у деяких районах Києва лунала сирена. Офіційно повітряну тривогу в столиці не оголошували.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Сирену в столиці було чутно приблизно о 10:53. Місцеві кажуть, що вона лунала на Арсенальній.

Ймовірно, стався збій, однак влада міста ще не надала жодних коментарів щодо інциденту.

Допис місцевого Telegram-каналу. Фото: скриншот

Нагадаємо, сьогодні, 12 жовтня, спецпризначенці поліції КОРД затримали у Києві озброєного чоловіка, який захопив бізнес-центр. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Також ми писали, що у метрополітені Києва у піковий час чоловік упав на рейки. Внаслідок цього інциденту довелося на деякий час зупинити рух поїздів. Сам чоловік не постраждав.

Додамо, вчора зранку, 11 жовтня, у Києві трамвай зійшов з рейок. Це сталося на перехресті Кибальчича та Дашкевича.