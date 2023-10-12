У деяких района Києва лунає сирена: що сталося
Сьогодні, 12 жовтня, у деяких районах Києва лунала сирена. Офіційно повітряну тривогу в столиці не оголошували.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Сирена у Києві
Сирену в столиці було чутно приблизно о 10:53. Місцеві кажуть, що вона лунала на Арсенальній.
Ймовірно, стався збій, однак влада міста ще не надала жодних коментарів щодо інциденту.
Нагадаємо, сьогодні, 12 жовтня, спецпризначенці поліції КОРД затримали у Києві озброєного чоловіка, який захопив бізнес-центр. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.
Також ми писали, що у метрополітені Києва у піковий час чоловік упав на рейки. Внаслідок цього інциденту довелося на деякий час зупинити рух поїздів. Сам чоловік не постраждав.
Додамо, вчора зранку, 11 жовтня, у Києві трамвай зійшов з рейок. Це сталося на перехресті Кибальчича та Дашкевича.