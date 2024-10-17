В Киевской области раздаются взрывы — работают силы ПВО
17 октября 2024 22:35
Пожар после взрывов Фото иллюстративное: pravda.com.ua
На Киевщине раздались взрывы. В области работают силы противовоздушной обороны.
Об этом сообщают в Киевской ОВА в четверг, 17 октября.
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В Киевской области раздаются взрывы
В Киевской области раздались взрывы. В ОВА сообщают, что ПВО работает по враждебным воздушным целям. Взрывы раздаются также и в Киеве.
В столице на ряде областей объявлена воздушная тревога. Гражданским жителям советуют находиться в укрытиях, пока не станет безопасно.
Ранее мы писали, что мощный взрыв прогремел в Сумах. При этом воздушная тревога в регионе не была объявлена.
Также мы писали, что в КГГА заявили о том, что из-за падения обломков дрона типа Shahed в Киеве есть разрушение.
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