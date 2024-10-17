У Київській області лунають вибухи

Пожежа після вибухів. Фото ілюстративне: pravda.com.ua

На Київщині пролунали вибухи. В області працюють сили протиповітряної оборони.

Про це повідомляють у Київській ОВА у четвер, 17 жовтня.

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Повідомлення Київської ОВА. Фото: скриншот

На Київщині лунають вибухи

У Київські області пролунали вибухи. В ОВА повідомляють, що ППО працює по ворожих повітряних цілях. Вибухи лунають також і в Києві.

Наразі у столиці та низці областей оголошена повітряна тривога. Цивільним мешканцям радять перебувати в укриттях, поки не стане безпечно.

Карта повітряних тривог в Україні. Фото: скриншот

Раніше ми писали, що потужний вибух пролунав у Сумах. При цьому повітряна тривога в регіоні не була оголошена.

Також ми писали, що у КМДА заявили про те, що через падіння уламків дрона типу Shahed у Києві є руйнування.