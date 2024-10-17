У Київській області лунають вибухи — працюють сили ППО
17 жовтня 2024 22:35
Пожежа після вибухів. Фото ілюстративне: pravda.com.ua
На Київщині пролунали вибухи. В області працюють сили протиповітряної оборони.
Про це повідомляють у Київській ОВА у четвер, 17 жовтня.
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На Київщині лунають вибухи
У Київські області пролунали вибухи. В ОВА повідомляють, що ППО працює по ворожих повітряних цілях. Вибухи лунають також і в Києві.
Наразі у столиці та низці областей оголошена повітряна тривога. Цивільним мешканцям радять перебувати в укриттях, поки не стане безпечно.
Раніше ми писали, що потужний вибух пролунав у Сумах. При цьому повітряна тривога в регіоні не була оголошена.
Також ми писали, що у КМДА заявили про те, що через падіння уламків дрона типу Shahed у Києві є руйнування.
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