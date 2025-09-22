Обстрел Киевской области 22 сентября - горят дома

Пожар в городе. Иллюстративное фото: informator.ua

Россияне в ночь на 22 сентября атаковали Киевскую область дронами. В результате обстрела в одном из районов загорелись дома.

Об этом в Telegram сообщает глава Киевской ОВА Николай Калашник.

Реклама

Читайте также:

Первые последствия обстрела Киевской области в ночь на 22 сентября

"В Бориспольском районе в результате атаки произошло возгорание трех этажного жилого дома. Также возник пожар в двух частных домах", — говорится в сообщении.

Глава ОВА уточнил, что оперативные службы уже на местах и сейчас происходит ликвидация возгораний. Информации пострадавших не было.

Напомним, несколько часов назад в Киевской области раздавались взрывы. В регионе работали силы ПВО.

Также мы писали, что этой ночью в Киеве объявляли воздушную тревогу. Сигнал тоже были связан с угрозой применения дронов.