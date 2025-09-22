Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияШтабДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев В Киевской области после атаки РФ горят дома после атаки РФ

В Киевской области после атаки РФ горят дома после атаки РФ

Ua ru
Дата публикации 22 сентября 2025 02:50
Обстрел Киевской области 22 сентября - горят дома
Пожар в городе. Иллюстративное фото: informator.ua

Россияне в ночь на 22 сентября атаковали Киевскую область дронами. В результате обстрела в одном из районов загорелись дома.

Об этом в Telegram сообщает глава Киевской ОВА Николай Калашник.

Реклама
Читайте также:

Первые последствия обстрела Киевской области в ночь на 22 сентября

"В Бориспольском районе в результате атаки произошло возгорание трех этажного жилого дома. Также возник пожар в двух частных домах", — говорится в сообщении.

Глава ОВА уточнил, что оперативные службы уже на местах и сейчас происходит ликвидация возгораний. Информации пострадавших не было.

Напомним, несколько часов назад в Киевской области раздавались взрывы. В регионе работали силы ПВО.

Также мы писали, что этой ночью в Киеве объявляли воздушную тревогу. Сигнал тоже были связан с угрозой применения дронов.

пожар Киевская область обстрелы дрон Шахид-136 война в Украине Россия
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации