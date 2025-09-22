Відео
Україна
Головна Київ У Київській області після атаки РФ горять будинки

У Київській області після атаки РФ горять будинки

Ua ru
Дата публікації: 22 вересня 2025 02:50
Обстріл Київської області 22 вересня - горять будинки
Пожежа у місті. Ілюстративне фото: informator.ua

Росіяни в ніч проти 22 вересня атакували Київську область дронами. Внаслідок обстрілу в одному з районів загорілися будинки.

Про це у Telegram повідомляє глава Київської ОВА Микола Калашник.

Читайте також:

Перші наслідки обстрілу Київської області в ніч проти 22 вересня

"У Бориспільському районі унаслідок атаки сталося загорання трьох поверхового житлового будинку. Також виникла пожежа у двох приватних будинках", — йдеться у повідомленні.

Глава ОВА уточнив, що оперативні служби вже на місцях і наразі відбувається ліквідація загорянь. Інформації постраждалих не було.

Нагадаємо, кілька годин тому у Київській області лунали вибухи. В регіоні працювали сили ППО.

Також ми писали, що цієї ночі у Києві оголошували повітряну тривогу. Сигнал теж були пов'язаний із загрозою застосування дронів.

пожежа Київська область обстріли дрон Шахід-136 війна в Україні Росія
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
