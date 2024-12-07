В Киевской области обломки Шахеда повредили частные дома

Поврежден гражданский грузовик. Фото: Национальная полиция Украины

В Киевской области ликвидируют последствия российской атаки беспилотниками по региону. Там есть повреждения на гражданских объектах.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

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Уничтоженный грузовик. Фото: Национальная полиция

Выбитые окна в доме. Фото: Национальная полиция

Полицейский обследует дом. Фото: Национальная полиция

В результате падения обломков беспилотников в Киевской области зафиксировали повреждения на нескольких объектах. Есть повреждения в восьми частных домах. Уничтожены два грузовика, хозяйственные помещения и забор. Пострадавших в результате атаки нет.

Напомним, вчера, 6 декабря, мэр Киева сообщал о падении обломков от российских БПЛА. Тем временем в Запорожье продолжается ликвидация последствий российского авиаудара, в результате которого погибли 10 человек и 24 получили ранения.