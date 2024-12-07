У Київській області уламки Шахеда пошкодили приватні будинки

Пошкоджена цивільна вантажівка. Фото: Національна поліція України

У Київській області ліквідовують наслідки російської атаки безпілотниками по регіону. Там є пошкодження на цивільних об'єктах.

Про це повідомляє поліція Київської області.

Читайте також:

Наслідки атаки БпЛА на Київську область 7 грудня

Знищена вантажівка. Фото: Національна поліція

Вибиті вікна в будинку. Фото: Національна поліція

Поліцейський обстежує будинок. Фото: Національна поліція

Внаслідок падіння уламків безпілотників у Київській області зафіксували пошкодження на кількох об'єктах. Є пошкодження у вісьмох приватних будинках. Знищені дві вантажівки, господарські приміщення та паркан. Постраждалих внаслідок атаки немає.

Нагадаємо, вчора, 6 грудня, мер Києва повідомляв про падіння уламків від російських БпЛА. Тим часом у Запоріжжі триває ліквідація наслідків російського авіаудару, внаслідок якого загинуло 10 осіб та 24 отримали поранення.