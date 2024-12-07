У Київській області уламки Шахеда пошкодили приватні будинки

У Київській області уламки БпЛА знищили цивільні об'єкти — фото
У Київській області ліквідовують наслідки російської атаки безпілотниками по регіону. Там є пошкодження на цивільних об'єктах.
Про це повідомляє поліція Київської області.
Наслідки атаки БпЛА на Київську область 7 грудня
Внаслідок падіння уламків безпілотників у Київській області зафіксували пошкодження на кількох об'єктах. Є пошкодження у вісьмох приватних будинках. Знищені дві вантажівки, господарські приміщення та паркан. Постраждалих внаслідок атаки немає.
Нагадаємо, вчора, 6 грудня, мер Києва повідомляв про падіння уламків від російських БпЛА. Тим часом у Запоріжжі триває ліквідація наслідків російського авіаудару, внаслідок якого загинуло 10 осіб та 24 отримали поранення.
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