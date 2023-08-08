В Киевской области возобновили электроснабжение после непогоды

Восстановление электроснабжения. Фото: скриншот

В Киевской области уже завершили восстановительные работы в сетях 10 кВ. Электроэнергия отсутствовала из-за непогоды 6 и 7 августа.

Об этом сообщает ДТЭК Киевские региональные электросети.

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"Наши специалисты восстановили работу 68 линий, 1349 трансформаторных подстанций. Свет вернули 35 916 семьям в 157 городов и сел Киевской области. Сейчас работаем над точечными заявками клиентов", — говорится в сообщении.

Из-за грозового фронта, который бушевал в регионе 6-7 августа, больше всего получили повреждения Вышгородский, Бучанский, Фастовский и Обуховский районы.

По прогнозам синоптиков, сегодня, 8 августа, во второй половине дня снова ожидается дождливая погода с ветром.

Напомним, завтра, 9 августа, по всей территории Украины ожидается переменная облачность. В некоторых областях дождь и гроза.

Также мы писали, что в столице бушевала непогода. Киевляне спешно пытались спрятаться от дождя. Деревья едва выдержали сильные порывы ветра.