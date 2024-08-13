В Киевской области будут уникальный военный городок — уже есть первые владельцы жилья

Владельцы сертификатов на жительство в новом военном городке. Фото: Facebook Руслана Кравченко

В Киевской области завершают строить первый уникальный жилищный комплекс для ветеранов войны, которые в результате ранений получили существенные физические повреждения. Первые 17 семей уже получили ордера-сертификаты на жилье.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко во вторник, 13 августа

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Ранее по словам чиновника, два сертификата получили бойцы ГУР.

"Вручил 17 сертификатов на дома в комплексе ветеранам и их семьям. Это наши Герои из 3 штурмовой бригады, 114 бригады ТРО, 72 бригады им. Черных Запорожцев, 1 отдельной танковой бригады. Имел честь от себя лично и всех жителей Киевской области поблагодарить наших невероятных военных и семьи погибших бойцов за борьбу против российских оккупантов", — говорит он.

Строительство военного городка. Источник: КОВА

Строительство военного городка финансирует БФ президента футбольного клуба "Колос" Андрея Засухи, а также благотворительный фонд команды.

Комплекс имеет все для комфортной жизни, свободного передвижения и досуга. В домах будет сделан ремонт, установят кухонную мебель, обустроят ванную и санузел. Строительные работы уже на финальном этапе.

Всего в комплексе 56 домов. В конце августа военные получат ключи от домов. Жилье будет передано им в собственность. В настоящее время идет оформление всех документов.

Дома, входящие в комплекс. Источник: КОВА

"Поставил перед всей нашей командой задачу сделать все, чтобы наши Герои смогли быстро адаптироваться. Речь идет о помощи в трудоустройстве, зачислении детей в сады и школы рядом. Чтобы дети могли посещать учебные заведения, благотворители планируют закупить автобус. Делаем все, чтобы те, кто положил свое здоровье ради Украины, а также семьи погибших Героев, не чувствовали себя брошенными на произвол судьбы. Надеюсь, что уникальный пример Киевской области вдохновит других благотворителей помогать и строить аналогичные комплексы в других регионах Украины", — подчеркнул Руслан Кравченко.