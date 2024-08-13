На Київщині будуть унікальне військове містечко — вже є перші власники житла

Власники сертифікатів на проживання в новому військовому містечку. Фото: Facebook Руслана Кравченка

У Київській області завершують будувати першого унікальний житловий комплекс для ветеранів війни, які внаслідок поранень отримали суттєві фізичні ушкодження. Перші 17 родин вже отримали ордери-сертифікати на житло.

Про це на своїй сторінці у Facebook розповів начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко у вівторок, 13 серпня.

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Раніше за словами урядовця, два сертифікати отримали бійці ГУР.

"Вручив 17 сертифікатів на будинки в комплексі ветеранам та їхнім родинам. Це наші Герої з 3 штурмової бригади, 114 бригади ТРО, 72 бригади ім. Чорних Запорожців, 1 окремої танкової бригади. Мав честь від себе особисто та всіх мешканців Київщини подякувати нашим неймовірним військовим та родинам загиблих бійців за боротьбу проти російських окупантів", — каже він.

Будівництво військового містечка. Джерело: КОВА

Будівництво військового містечка фінансує БФ президента футбольного клубу "Колос", Андрія Засухи, а також благодійний фонд команди

Комплекс має все для комфортного життя, вільного пересування та дозвілля. В будинках буде зроблений ремонт, встановлять кухонні меблі, облаштують ванну та санвузол. будівельні роботи вже на фінальному етапі.

Всього в комплексі 56 будинків. Наприкінці серпня військові отримають ключі від осель. Житло буде передано їм у власність. Наразі триває оформлення всіх документів.

Будинки, які входять до комплексу. Джерело: КОВА

"Поставив перед всією нашою командою завдання зробити все, щоб наші Герої змогли швидко адаптуватися. Йдеться про допомогу у працевлаштуванні, зарахування дітей до садочків та шкіл, що поруч. Щоб діти могли відвідувати навчальні заклади, благодійники планують закупити автобус. Робимо все, щоб ті, хто поклав своє здоров’я заради України, а також родини загиблих Героїв, не почували себе кинутими напризволяще. Сподіваюся, що унікальний приклад Київщини надихне інших благодійників допомагати та будувати аналогічні комплекси в інших регіонах України", — наголосив Руслан Кравченко.