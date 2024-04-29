В Киевской области разоблачили врача-психиатра, вымогавшую взятку за оформление инвалидности ребенку
В Киевской области разоблачили врача-психиатра, которая требовала взятку за оформление инвалидности ребенку. Ее задержали "на горячем" во время передачи всей суммы неправомерной выгоды.
Об этом сообщила пресс-служба Киевской областной прокуратуры в Telegram в понедельник, 29 апреля.
Взятка за оформление инвалидности ребенку
"При процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры разоблачили и сообщили о подозрении детскому врачу-психиатру одной из больниц Киевской области. Ей инкриминируется вымогательство и получение неправомерной выгоды должностным лицом", — говорится в сообщении.
По данным следствия, женщина потребовала от жителя Киевской области 20 тысяч гривен. В такую сумму она оценила свои услуги по подготовке медицинских документов, необходимых для оформления инвалидности несовершеннолетнему ребенку, который имел законные основания для его оформления.
Суд применил к подозреваемой меру пресечения — круглосуточный домашний арест, который прокуратура обжалует в апелляционном порядке.
Напомним, в Киеве правоохранители разоблачили чиновника Управления государственного контроля на границе на получении взятки. Он потребовал деньги за разрешения на вывоз кроликов за границу.
Также в Днепропетровской области правоохранители разоблачили на взятке главу райсуда и посредника. За 2500 долларов судья должен был принять "правильное" решение по снятию ареста с имущества.
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