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В Киевской области разоблачили врача-психиатра, вымогавшую взятку за оформление инвалидности ребенку

29 апреля 2024 17:47
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Киевской области разоблачили врача-психиатра, вымогавшую взятку за оформление инвалидности ребенку
Врач-психиатр, требовавшая взятку. Фото: t.me/press_kobl
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Киевской области разоблачили врача-психиатра, которая требовала взятку за оформление инвалидности ребенку. Ее задержали "на горячем" во время передачи всей суммы неправомерной выгоды.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской областной прокуратуры в Telegram в понедельник, 29 апреля.

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Взятка за оформление инвалидности ребенку

"При процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры разоблачили и сообщили о подозрении детскому врачу-психиатру одной из больниц Киевской области. Ей инкриминируется вымогательство и получение неправомерной выгоды должностным лицом", — говорится в сообщении.

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Деньги, которые получила обвиняемая. Фото: t.me/press_kobl

По данным следствия, женщина потребовала от жителя Киевской области 20 тысяч гривен. В такую сумму она оценила свои услуги по подготовке медицинских документов, необходимых для оформления инвалидности несовершеннолетнему ребенку, который имел законные основания для его оформления.

Суд применил к подозреваемой меру пресечения — круглосуточный домашний арест, который прокуратура обжалует в апелляционном порядке.

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Пост Киевской областной прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, в Киеве правоохранители разоблачили чиновника Управления государственного контроля на границе на получении взятки. Он потребовал деньги за разрешения на вывоз кроликов за границу.

Также в Днепропетровской области правоохранители разоблачили на взятке главу райсуда и посредника. За 2500 долларов судья должен был принять "правильное" решение по снятию ареста с имущества.

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деньги
Киевская область
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