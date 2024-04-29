Лікар-психіатр, яка вимагала хабар. Фото: t.me/press_kobl

У Київській області викрили лікаря-психіатра, яка вимагала хабар за оформлення інвалідності дитині. Її затримали "на гарячому" під час передачі всієї суми неправомірної вигоди.

Про це повідомила пресслужба Київської обласної прокуратури у Telegram у понеділок, 29 квітня.

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Хабар за оформлення інвалідності дитині

"За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру дитячому лікарю-психіатру однієї з лікарень Київщини. Їй інкриміновано вимагання та одержання неправомірної вигоди службовою особою", — йдеться у повідомленні.

Гроші, які отримала обвинувачена. Фото: t.me/press_kobl

За даними слідства, жінка вимагала від мешканця Київської області 20 тисяч гривень. У таку суму вона оцінила свої послуги з підготовки медичних документів, необхідних для оформлення інвалідності неповнолітній дитині, яка мала законні підстави для її оформлення.

Суд застосував до підозрюваної запобіжний захід — цілодобовий домашній арешт, який прокуратура оскаржує в апеляційному порядку.

Допис Київської обласної прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Києві правоохоронці викрили посадовця Управління державного контролю на кордоні на одержанні хабаря. Він вимагав гроші за дозволи на вивезення кролів за кордон.

Також у Дніпропетровській області правоохоронці викрили на хабарі голову райсуду та посередника. За 2500 доларів суддя повинен був ухвалити "правильне" рішення щодо зняття арешту з майна.