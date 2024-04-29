У Київській області викрили лікаря-психіатра, яка вимагала хабар за оформлення інвалідності дитині
У Київській області викрили лікаря-психіатра, яка вимагала хабар за оформлення інвалідності дитині. Її затримали "на гарячому" під час передачі всієї суми неправомірної вигоди.
Про це повідомила пресслужба Київської обласної прокуратури у Telegram у понеділок, 29 квітня.
Хабар за оформлення інвалідності дитині
"За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру дитячому лікарю-психіатру однієї з лікарень Київщини. Їй інкриміновано вимагання та одержання неправомірної вигоди службовою особою", — йдеться у повідомленні.
За даними слідства, жінка вимагала від мешканця Київської області 20 тисяч гривень. У таку суму вона оцінила свої послуги з підготовки медичних документів, необхідних для оформлення інвалідності неповнолітній дитині, яка мала законні підстави для її оформлення.
Суд застосував до підозрюваної запобіжний захід — цілодобовий домашній арешт, який прокуратура оскаржує в апеляційному порядку.
Нагадаємо, у Києві правоохоронці викрили посадовця Управління державного контролю на кордоні на одержанні хабаря. Він вимагав гроші за дозволи на вивезення кролів за кордон.
Також у Дніпропетровській області правоохоронці викрили на хабарі голову райсуду та посередника. За 2500 доларів суддя повинен був ухвалити "правильне" рішення щодо зняття арешту з майна.
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