В Киевской области водитель трактора наехал на мину, рядом нашли еще больше десятка боеприпасов
В Киевской области в субботу, 8 апреля, во время проведения дорожных работ травмировался 34-летний водитель трактора. Он случайно наехал на мину, которую покинули российские оккупанты в первый месяц вторжения в Украину.
Об этом сообщил начальник ГУНП Андрей Небытов.
Детали инцидента
Мужчина проводил дорожные работы между селами Русанов и Светильня, где в ходе работ он на тракторе случайно наехал на вражескую мину. Водитель выжил, однако получил травмы и был госпитализирован в больницу. Трактор получил сильные механические повреждения. Андрей Небытов отметил, что недалеко от места взрыва нашли еще 13 неразорванных мин.
Известно, что на месте происшествия находятся правоохранители и взрывотехники Киевщины.
"В очередной раз предупреждаю граждан: не посещайте лесополосы на деоккупированных территориях, избегайте лесных и полевых дорог, а в случае обнаружения взрывоопасных предметов звоните по телефону на спецлинию "102"", — отметил Небытов.
Напомним, также 8 апреля в Харьковской области еще двое гражданских пострадали в результате подрыва на взрывоопасных предметах. Власти региона призывают жителей воздержаться от посещения кладбищ и других непроверенных саперами территорий.
Недавно в Херсонской области мужчина подорвался на мине. В результате инцидента он получил травмы лица.