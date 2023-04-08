В Киевской области водитель трактора наехал на мину

Остатки от уничтоженного трактора и одна из неразорванных мин. Фото: начальник ГУНП Андрей Небытов

В Киевской области в субботу, 8 апреля, во время проведения дорожных работ травмировался 34-летний водитель трактора. Он случайно наехал на мину, которую покинули российские оккупанты в первый месяц вторжения в Украину.

Об этом сообщил начальник ГУНП Андрей Небытов.

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Детали инцидента

Мужчина проводил дорожные работы между селами Русанов и Светильня, где в ходе работ он на тракторе случайно наехал на вражескую мину. Водитель выжил, однако получил травмы и был госпитализирован в больницу. Трактор получил сильные механические повреждения. Андрей Небытов отметил, что недалеко от места взрыва нашли еще 13 неразорванных мин.

Известно, что на месте происшествия находятся правоохранители и взрывотехники Киевщины.

"В очередной раз предупреждаю граждан: не посещайте лесополосы на деоккупированных территориях, избегайте лесных и полевых дорог, а в случае обнаружения взрывоопасных предметов звоните по телефону на спецлинию "102"", — отметил Небытов.

Напомним, также 8 апреля в Харьковской области еще двое гражданских пострадали в результате подрыва на взрывоопасных предметах. Власти региона призывают жителей воздержаться от посещения кладбищ и других непроверенных саперами территорий.

Недавно в Херсонской области мужчина подорвался на мине. В результате инцидента он получил травмы лица.