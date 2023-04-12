В Киевской области погибла 12-летняя девочка: что известно

Дом, в котором нашли ребенка без признаков жизни. Фото: полиция Киевской области

В селе Стретовка Обуховского района Киевской области погиб 12-летний ребенок. Правоохранители выясняют обстоятельства смерти девочки.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

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О трагическом случае в селе Стретовка сообщила мать ребенка. Она нашла девочку без признаков жизни на чердаке дома. По предварительным данным, причиной смерти мог быть суицид.

Сотрудники полиции Киевской области призывают родителей уделять особое внимание воспитанию и досугу детей.

"Уважаемые родители, помните, опасность всегда рядом и, как правило, срабатывает там, где есть легкомыслие и безответственность. Будьте внимательны и не оставляйте своих детей наедине в критических ситуациях. Уделяйте одинаковое внимание всем детям в семье", — подчеркнули в полиции.

Напомним, по состоянию на утро 7 апреля более 1411 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии России. Ювенальные прокуроры рассказали, что 467 детей погибли.

Также мы писали, что 31 марта российские войска обстреляли Авдеевку в Донецкой области. В результате обстрела погибли два человека, среди них — 5-месячный ребенок.

Добавим, в понедельник, 10 апреля, домой в Херсонскую область вернули 24 ребенка, которых незаконно удерживали российские оккупанты. Детей часами допрашивали россияне и принуждали сниматься в пропагандистских репортажах.