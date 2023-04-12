Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Киев arrow В Киевской области погибла 12-летняя девочка: что известно arrow

В Киевской области погибла 12-летняя девочка: что известно

12 апреля 2023 12:15
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Киевской области погибла 12-летняя девочка: что известно
Дом, в котором нашли ребенка без признаков жизни. Фото: полиция Киевской области
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В селе Стретовка Обуховского района Киевской области погиб 12-летний ребенок. Правоохранители выясняют обстоятельства смерти девочки.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

Читайте также:

Подробности

О трагическом случае в селе Стретовка сообщила мать ребенка. Она нашла девочку без признаков жизни на чердаке дома. По предварительным данным, причиной смерти мог быть суицид.

Сотрудники полиции Киевской области призывают родителей уделять особое внимание воспитанию и досугу детей.

"Уважаемые родители, помните, опасность всегда рядом и, как правило, срабатывает там, где есть легкомыслие и безответственность. Будьте внимательны и не оставляйте своих детей наедине в критических ситуациях. Уделяйте одинаковое внимание всем детям в семье", — подчеркнули в полиции.

Напомним, по состоянию на утро 7 апреля более 1411 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии России. Ювенальные прокуроры рассказали, что 467 детей погибли.

Также мы писали, что 31 марта российские войска обстреляли Авдеевку в Донецкой области. В результате обстрела погибли два человека, среди них — 5-месячный ребенок.

Добавим, в понедельник, 10 апреля, домой в Херсонскую область вернули 24 ребенка, которых незаконно удерживали российские оккупанты. Детей часами допрашивали россияне и принуждали сниматься в пропагандистских репортажах.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

12:45 Когда сажать картошку в апреле 2023 года: лучшие даты и важные нюансы

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:36 Какие денежные выплаты гарантирует государство военным после демобилизации в 2023 году: список

16:22 В Украине меняют предельный возраст принятия на военную службу офицеров

06:23 20 тыс. гривен к пенсии: кому из пенсионеров могут доплатить такую сумму

09:52 Число ликвидированных оккупантов приближается к 180 тысячам: Генштаб обнародовал новую статистику

19:18 Дочь Ольги Сумской вместе с мужем посетила премьеру сериала от пропутинского режиссера

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB